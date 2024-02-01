31 января в 16:20 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в окрасочном цехе производственного корпуса на улице Кулгу в городе Нарва.
В Нарве горел покрасочный цех
Людей эвакуировали из здания.
К моменту прибытия спасателей крыша здания горела, а над зданием стоял большой столб дыма. Горела крыша и чердак здания.
К 16:46 большое пламя было потушено и началось открытие конструкций крыши.
Пожар был потушен к 19:13.
Причина пожара выясняется. Известно, что в тот же день в здании проводились работы с применением открытого огня.