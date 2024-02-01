В Нарве горел покрасочный цех

Людей эвакуировали из здания.

К моменту прибытия спасателей крыша здания горела, а над зданием стоял большой столб дыма. Горела крыша и чердак здания.

К 16:46 большое пламя было потушено и началось открытие конструкций крыши.

Пожар был потушен к 19:13.

Причина пожара выясняется. Известно, что в тот же день в здании проводились работы с применением открытого огня.