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В Нарве горел покрасочный цех

Эрик Калда
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Горевший покрасочный цех.
Горевший покрасочный цех. Фото: Спасательный департамент

31 января в 16:20 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в окрасочном цехе производственного корпуса на улице Кулгу в городе Нарва. 

Людей эвакуировали из здания.

К моменту прибытия спасателей крыша здания горела, а над зданием стоял большой столб дыма. Горела крыша и чердак здания.

К 16:46 большое пламя было потушено и началось открытие конструкций крыши.

Пожар был потушен к 19:13.

Причина пожара выясняется. Известно, что в тот же день в здании проводились работы с применением открытого огня.

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