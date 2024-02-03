Один из самых успешных предпринимателей Эстонии Айн Ханшмидт, совладелец крупнейшего предприятия пассажирского судоходства на Балтийском море, в начале года дал интервью изданию "Delfi". Среди прочего Ханшмидта спросили, на кого он посоветует учиться молодому человеку, желающему жить так же хорошо, как он. Ответ был конкретным: на инженера. То же самое в один голос утверждают также все руководители и ведущие специалисты успешных предприятий Ида-Вирумаа. Я согласна с ними на 100 процентов.
Маре Роозилехт: Маленькая шпаргалка для гимназистов, или Кому в Ида-Вирумаа жить хорошо
Действительно, инженеры играют ключевую роль в масштабных и революционных изменениях, происходящих сейчас в науке и экономике, в том числе и в Ида-Вирумаа. Инженерное образование предлагает широкий спектр карьерных возможностей: информационные технологии, зеленая и циркулярная экономика, а также традиционные энергетический и строительный секторы. Однако больше всего не хватает на предприятиях Ида-Вирумаа химиков-технологов.
Наибольшую потребность в инженерах испытывает "Enefit Green", один из ведущих и наиболее диверсифицированных производителей возобновляемой энергии в регионе Балтийского моря. Уже в 2025 году в Нарве будет построен единственный в мире завод по производству магнитов, который будет производить магниты, необходимые для электромобилей и ветряных турбин. "Viru Keemia Grupp" развивает комплекс по производству биопродуктов. Переход к устойчивой экономике и среде обитания, который произойдет в ближайшие десятилетия, потребует большого количества умных специалистов из различных технических областей как в новых, так и в существующих компаниях.
В нашем уезде инженеры всегда были нужны, а в будущем они будут нужны еще больше. В результате постоянного развития в Вирумааском колледже, существующем уже четверть века, появились новые специальности: устойчивые химические технологии, циркулярная экономика, интеллектуальные системы, технологии зеленой энергетики и т.д. Мы находимся в постоянном контакте как с местными предпринимателями, так и с лицами, принимающими решения на государственном уровне, и знаем, кто понадобится для работы даже через десятилетия.
Более традиционные инженерные дисциплины, такие как машиностроение и автоматизация, также остаются востребованными. Все наши промышленные предприятия всегда заинтересованы в молодых и толковых талантах и готовы сделать очень хорошие предложения по их трудоустройству. Во время обучения студенты получают стипендии и проходят стажировку. Проекты и дипломные работы решают актуальные для предприятия задачи, что делает наших выпускников особенно ценными на рынке труда.
Инженерное образование развивает аналитические способности и учит искать решения проблем под разными углами. Здесь находят себе применение молодые люди, которые хотят решать большие вопросы и сложные проблемы. Или открывать что-то новое, что сделает жизнь лучше для всех нас. Основой инженерного образования являются математика и физика, и глубокие знания в этих областях позволяют делать настоящие открытия, которые меняют мир и наше будущее.
Инновации в инженерной сфере не обязательно должны быть революционными, в большинстве случаев развитие происходит шаг за шагом. Например, каждое нововведение в существующей технологии, делающее ее более экологически чистой или экономичной, является реальным шагом на пути к тому, чтобы сделать мир лучше.
"Все наши промышленные предприятия всегда заинтересованы в молодых и толковых талантах и готовы сделать очень хорошие предложения по их трудоустройству".
Маре Роозилехт, директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета
Мы видим ежедневные инновации инженеров прежде всего в энергетике, здравоохранении, организации транспорта, строительных технологиях и десятках других областей жизни. Инженерное образование обеспечивает конкурентное преимущество на современном быстро меняющемся рынке труда. Согласно исследованию Департамента статистики, в Эстонии люди с техническим образованием получают более высокую зарплату, чем в среднем по стране. В то же время в инженерной сфере происходит смена поколений, вызывающая огромную потребность в новых инженерах, в том числе с цифровыми и экологическими навыками, во всех областях.
Инженеры каждый день учатся чему-то новому. Любой, кто хочет добиться успеха в своей профессии, должен быть в курсе новых и быстро меняющихся знаний. В то же время надо постоянно придумывать, как их наилучшим образом использовать в повседневной работе. А для этого необходимо взаимодействовать с широким кругом специалистов из ряда других областей и сотрудничать с международными командами.
Таким образом, инженерное дело также развивает навыки общения и сотрудничества и позволяет творчески подходить к решению проблем. Работа инженера - это не только хороший доход, но и увлекательная работа, а также широкие возможности для достижения успеха благодаря упорным усилиям.
Работа инженером позволяет гибко выбирать место и время работы. Вы сами можете решить, в каком направлении вы хотите развиваться: участвовать в научно-исследовательской работе, работать в государственном или частном секторе, либо создать собственную успешную компанию. Инженерные знания универсальны и легко переносятся в различные области, что позволяет, быстро получив новые знания, при желании сделать несколько поворотов в карьере.
И еще: получив инженерное образование, вы инвестируете прежде всего в свое будущее, а также в будущее науки и экономики Ида-Вирумаа.