Маре Роозилехт: Маленькая шпаргалка для гимназистов, или Кому в Ида-Вирумаа жить хорошо

Более традиционные инженерные дисциплины, такие как машиностроение и автоматизация, также остаются востребованными. Все наши промышленные предприятия всегда заинтересованы в молодых и толковых талантах и готовы сделать очень хорошие предложения по их трудоустройству. Во время обучения студенты получают стипендии и проходят стажировку. Проекты и дипломные работы решают актуальные для предприятия задачи, что делает наших выпускников особенно ценными на рынке труда.

Инженерное образование развивает аналитические способности и учит искать решения проблем под разными углами. Здесь находят себе применение молодые люди, которые хотят решать большие вопросы и сложные проблемы. Или открывать что-то новое, что сделает жизнь лучше для всех нас. Основой инженерного образования являются математика и физика, и глубокие знания в этих областях позволяют делать настоящие открытия, которые меняют мир и наше будущее.

Инновации в инженерной сфере не обязательно должны быть революционными, в большинстве случаев развитие происходит шаг за шагом. Например, каждое нововведение в существующей технологии, делающее ее более экологически чистой или экономичной, является реальным шагом на пути к тому, чтобы сделать мир лучше.

"Все наши промышленные предприятия всегда заинтересованы в молодых и толковых талантах и готовы сделать очень хорошие предложения по их трудоустройству". Маре Роозилехт, директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета