Лучшие молодежные центры Эстонии работают в волости Тойла

В прошлом году молодежные центры Тойлаской волости отличились тем, что при их поддержке в результате двух лет непрерывной работы стала реальностью молодежная инициатива - мобильный молодежный центр, построенный в морском контейнере. Мобильный молодежный центр открыл свои двери 1 июня и в течение лета побывал в трех регионах. Создание модели мобильного молодежного центра - хороший пример поддержки собственной инициативы молодых людей и вовлечения разных сторон.