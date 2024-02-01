Чт, 1.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Лучшие молодежные центры Эстонии работают в волости Тойла

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Copy
Делегация молодежных центров Тойлаской волости получила награду из рук министра образования и науки Кристины Каллас и руководителя отдела молодежной политики и талантов министерства Рийн Тамм. На переднем плане - ученица Тойлаской гимназии и активистка Бритта Элийзе Асток.
Делегация молодежных центров Тойлаской волости получила награду из рук министра образования и науки Кристины Каллас и руководителя отдела молодежной политики и талантов министерства Рийн Тамм. На переднем плане - ученица Тойлаской гимназии и активистка Бритта Элийзе Асток. Фото: Rene_Riisalu

Министерство образования и науки отметило лучших на церемонии награждения в области молодежной работы; титул "Молодежный центр года" достался Тойлаской волости.

В прошлом году молодежные центры Тойлаской волости отличились тем, что при их поддержке в результате двух лет непрерывной работы стала реальностью молодежная инициатива - мобильный молодежный центр, построенный в морском контейнере. Мобильный молодежный центр открыл свои двери 1 июня и в течение лета побывал в трех регионах. Создание модели мобильного молодежного центра - хороший пример поддержки собственной инициативы молодых людей и вовлечения разных сторон.

Молодежные центры Тойлаской волости побуждают молодых людей мыслить масштабно и брать на себя ответственность. Уже ведется работа по воплощению новой масштабной молодежной идеи - квест-комнаты под землей в шахте.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх