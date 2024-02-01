Министерство образования и науки отметило лучших на церемонии награждения в области молодежной работы; титул "Молодежный центр года" достался Тойлаской волости.
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Лучшие молодежные центры Эстонии работают в волости Тойла
В прошлом году молодежные центры Тойлаской волости отличились тем, что при их поддержке в результате двух лет непрерывной работы стала реальностью молодежная инициатива - мобильный молодежный центр, построенный в морском контейнере. Мобильный молодежный центр открыл свои двери 1 июня и в течение лета побывал в трех регионах. Создание модели мобильного молодежного центра - хороший пример поддержки собственной инициативы молодых людей и вовлечения разных сторон.