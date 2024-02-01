Алутагузеский марафон соберет в Паннъярве пеструю компанию, среди участников - президент, спецпредставитель правительства, олимпийский чемпион, лыжники-туристы из Италии и многие другие любители лыжного спорта.
Сильная оттепель не разрушит трассу Алутагузеского лыжного марафона
Несмотря на то, что из-за дождей и продолжительной оттепели улицы городов залиты водой, а поля Эстонии становятся все чернее, главный организатор Алутагузеского марафона Роберт Пеэтс меньше чем за десять дней до старта не переживает. "В Паннъярве в лесу много снега, и поскольку для трассы была сделана приличная база, снег будет лежать там долгое время. Лыжный стадион, который вызывал опасения, покрыт толстым слоем искусственного снега", - описал ситуацию Пеэтс, который верит, что в этом году марафон в Алутагузе пройдет по плану. В пользу этого говорит и более длительный метеопрогноз, который обещает устойчивые минусовые температуры со следующего вторника.
Вечером в пятницу, 9 февраля, стартует пятый Алутагузеский ночной марафон, участники которого пробегут 10- или 21-километровый круг свободным стилем в ночном лесу при свете налобных фонарей. После этого прямо на лыжном стадионе они смогут попариться в банях под открытым небом, которых, по словам Пеэтса, в этом году будет больше, чем прежде.
На субботу, 10 февраля, запланирован классический марафон. Обычная дистанция составляет 43 километра, более короткая - 21 километр. Также пройдут более короткие детские гонки.
По состоянию на среду на различные дистанции Алутагузеского марафона зарегистрировалось более 300 участников. Пеэтс уверен, что это число увеличится еще на полтысячи. Он привел в пример прошлый год, когда только в последний день присоединились четыреста человек, из-за чего возникла нехватка медалей для участников, и для 70 марафонцев была заказана и отправлена по почте дополнительная партия.
Поскольку во многих других уголках Эстонии условия для катания на лыжах стали очень плохими, лыжников тем более ждут в Алутагузе. Пеэтс, который в качестве представителя Международной федерации лыжного спорта зимой работает на многих международных соревнованиях, отметил, что в Европе тоже неважные снежные условия, поэтому в этом году на Алутагузеский марафон приедут и несколько итальянцев.
На разных дистанциях готовятся выйти на старт также президент Керсти Кальюлайд, которая в последние годы стала постоянной участницей Алутагузеского марафона, олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу, участница нескольких Олимпиад, уроженка Кивиыли Татьяна Маннима, представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга, один из самых известных поваров Ида-Вирумаа Индрек Кыверик, помощник старейшины Йыхвиской волости Ильмар Аун и многие другие.
История Алутагузеского марафона ведет отсчет с 1962 года, когда местные энтузиасты лыжного спорта организовали лыжный поход по маршруту Йыхви - Куремяэ - Йыхви по примеру Тартуского марафона. В Паннъярве марафон проводится с 2006 года.