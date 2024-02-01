Сильная оттепель не разрушит трассу Алутагузеского лыжного марафона

Несмотря на то, что из-за дождей и продолжительной оттепели улицы городов залиты водой, а поля Эстонии становятся все чернее, главный организатор Алутагузеского марафона Роберт Пеэтс меньше чем за десять дней до старта не переживает. "В Паннъярве в лесу много снега, и поскольку для трассы была сделана приличная база, снег будет лежать там долгое время. Лыжный стадион, который вызывал опасения, покрыт толстым слоем искусственного снега", - описал ситуацию Пеэтс, который верит, что в этом году марафон в Алутагузе пройдет по плану. В пользу этого говорит и более длительный метеопрогноз, который обещает устойчивые минусовые температуры со следующего вторника.

Вечером в пятницу, 9 февраля, стартует пятый Алутагузеский ночной марафон, участники которого пробегут 10- или 21-километровый круг свободным стилем в ночном лесу при свете налобных фонарей. После этого прямо на лыжном стадионе они смогут попариться в банях под открытым небом, которых, по словам Пеэтса, в этом году будет больше, чем прежде.

На субботу, 10 февраля, запланирован классический марафон. Обычная дистанция составляет 43 километра, более короткая - 21 километр. Также пройдут более короткие детские гонки.