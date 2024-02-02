Алика Милова победила в пяти номинациях отечественной музыкальной премии

В ходе гала-концерта, прошедшего на Unibet Arena, были определены победители в 20 различных категориях, передаeт rus.err.

Больше всего премий - сразу пять - досталось уроженке Нарвы Алике Миловой, которая представляла Эстонию на конкурсе "Евровидение-2023". Она победила в категориях "Дебютный альбом года", "Поп-артист года", "Артистка года", "Песня года" и "Альбом года".

Премии за вклад в развитие эстонской музыки удостоилась Марью Ляник.

Награды Eesti Muusikaauhinnad выдаются с 1998 года. В этом году творчество музыкантов оценивало жюри, состоящее из 160 человек.

Подробнее о победителях в других категориях читайте здесь.