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Алика Милова победила в пяти номинациях отечественной музыкальной премии

Эрик Калда
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Алика Милова.
Алика Милова. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Накануне поздно вечером в Таллинне стали известны лауреаты музыкальных премий Эстонии - Eesti Muusikaauhinnad 2024.

В ходе гала-концерта, прошедшего на Unibet Arena, были определены победители в 20 различных категориях, передаeт rus.err.

Больше всего премий - сразу пять - досталось уроженке Нарвы Алике Миловой, которая представляла Эстонию на конкурсе "Евровидение-2023". Она победила в категориях "Дебютный альбом года", "Поп-артист года", "Артистка года", "Песня года" и "Альбом года".

Премии за вклад в развитие эстонской музыки удостоилась Марью Ляник.

Награды Eesti Muusikaauhinnad выдаются с 1998 года. В этом году творчество музыкантов оценивало жюри, состоящее из 160 человек.

Подробнее о победителях в других категориях читайте здесь.

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