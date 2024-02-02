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Жительница Йыхви оставила мошенников с носом

Эрик Калда
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Женщина, живущая в Йыхви, быстро поняла, что стала жертвой мошенников, поэтому смогла сохранить свои деньги.

31 января жительнице Йыхви позвонили якобы должностные лица и сообщили, что в банке произошла утечка данных и на ее имя был взят кредит. Чтобы разрешить ситуацию, женщине предложили загрузить на телефон программу "AnyDesk" и ввести PIN-коды.

Однако после этого на счет женщины был зачислен кредит в размере 4000 евро, а лимиты на снятие наличных на ее имя были увеличены. Поняв, что что-то не так, она обратилась в полицию.

Мошенникам не удалось получить кредитные деньги со счета женщины.

Полиция выяснит точные обстоятельства дела в ходе уголовного производства.

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