Жительница Йыхви оставила мошенников с носом

31 января жительнице Йыхви позвонили якобы должностные лица и сообщили, что в банке произошла утечка данных и на ее имя был взят кредит. Чтобы разрешить ситуацию, женщине предложили загрузить на телефон программу "AnyDesk" и ввести PIN-коды.

Однако после этого на счет женщины был зачислен кредит в размере 4000 евро, а лимиты на снятие наличных на ее имя были увеличены. Поняв, что что-то не так, она обратилась в полицию.