На месте старой пограничной вышки в Васкнарвском порту может появиться деревянное современное сооружение для туристов.
В Васкнарве планируют снести старую пограничную вышку
Как сообщил rus.err.ee член правления частного предприятия Kolmas Muul Таави Вогт, сейчас обсуждается вариант строительства на месте пограничной вышки деревянной конструкции.
"Пограничники уже давно не используют эту вышку и уже год назад передали ее в собственность волости. Наша цель – построить для посетителей красивую новую смотровую вышку, чтобы они могли наслаждаться прекрасными видами", – рассказал Вогт.
По его словам, эскиз нового сооружения имеется, и предприятие сейчас пытается решить вопрос с финансированием проекта из европейских фондов.
Старую металлическую пограничную вышку планируется снести и построить на ее месте деревянную, аналогичную той, что уже построена в Ийзаку и которые строит Центр управления государственными лесами.
В последние годы территория вокруг старой пограничной вышки существенно изменилась. В 2021 году был завершен первый этап строительства Васкнарвского порта. Летом 2022 года на его территории были оборудованы общественные места для купания и заработала автозаправочная станция. В ноябре 2022 года Алутагузеская волостная управа утвердила детальную планировку строительства рядом с Васкнарвским портом коммерческого здания.