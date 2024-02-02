Ищут тысячу наставников для желающих практиковаться в эстонском языке

Программа "Keelesõbrad" начинает пятый сезон. В этом году Фонд интеграции хочет привлечь 1000 волонтеров-наставников, чтобы помочь такому же числу изучающих эстонский язык попрактиковаться в разговорной речи.

- Программа "Keelesõbrad" предоставляет изучающим эстонский язык столь необходимую возможность общаться на эстонском языке с людьми, которые говорят на нем каждый день. Поскольку изучающих язык очень много, нам также нужно больше наставников, - сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

Наставник будет общаться с учеником на повседневные темы раз в неделю или чаще в течение трех месяцев: с 14 февраля по 14 мая. Для общения выберут подходящий обоим канал, например, "Messenger" или телефон. В ведении бесед наставнику будет помогать советами и материалами команда программы "Keelesõbrad", которая сначала сведет вместе учеников и наставников.

- Отзывы, полученные в ходе четырех предыдущих сезонов, ясно показали, что в результате этих бесед у учащихся ощутимо прибавилось смелости в общении и они стали больше использовать эстонский язык, - отметила руководитель программы "Keelesõbrad" Аве Ландрат.

За предыдущие четыре сезона в программе приняли участие почти 3800 друзей по языку. В качестве наставников выступают люди разного возраста, всевозможных профессий и из многих стран.

Фонд интеграции приглашает всех желающих зарегистрироваться в качестве наставника на своем сайте до 7 февраля. Изучающие эстонский язык смогут присоединиться к программе "Keelesõbrad" с 9 февраля, когда откроется регистрация для них. Команда программы "Keelesõbrad" начнет сводить вместе учеников и наставников в День святого Валентина, 14 февраля.