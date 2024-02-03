В Ида-Вирумаа выросло количество смертей при пожаре: типичная жертва - пожилой нетрезвый курильщик

Поздно вечером 14 ноября прошлого года в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Тартуском шоссе в поселке Ийзаку волости Алутагузе. Спустя несколько часов в сгоревшем здании было обнаружено тело пожилого мужчины.

В прошлом году в Ида-Вирумаа в результате пожаров погибли семь человек, что почти на 40 процентов больше, чем годом ранее. Спасательный департамент ломает голову над тем, как повысить осведомленность людей, которые отвинчивают с потолка даже установленный спасателями датчик дыма.