В Ида-Вирумаа выросло количество смертей при пожаре: типичная жертва - пожилой нетрезвый курильщик

В прошлом году в Ида-Вирумаа в результате пожаров погибли семь человек, что почти на 40 процентов больше, чем годом ранее. Спасательный департамент ломает голову над тем, как повысить осведомленность людей, которые отвинчивают с потолка даже установленный спасателями датчик дыма.
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Среди семи погибших в огне было четверо мужчин и три женщины. Если годом ранее в уезде погибло всего четыре человека при пожаре, то в 2021 году их было девять.