Сб, 3.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

В Ида-Вирумаа выросло количество смертей при пожаре: типичная жертва - пожилой нетрезвый курильщик

Эрик Калда
, журналист
Copy
Поздно вечером 14 ноября прошлого года в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Тартуском шоссе в поселке Ийзаку волости Алутагузе. Спустя несколько часов в сгоревшем здании было обнаружено тело пожилого мужчины.
Поздно вечером 14 ноября прошлого года в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Тартуском шоссе в поселке Ийзаку волости Алутагузе. Спустя несколько часов в сгоревшем здании было обнаружено тело пожилого мужчины. Фото: Päästeamet

В прошлом году в Ида-Вирумаа в результате пожаров погибли семь человек, что почти на 40 процентов больше, чем годом ранее. Спасательный департамент ломает голову над тем, как повысить осведомленность людей, которые отвинчивают с потолка даже установленный спасателями датчик дыма.

Среди семи погибших в огне было четверо мужчин и три женщины. Если годом ранее в уезде погибло всего четыре человека при пожаре, то в 2021 году их было девять.

В огне гибнут в основном пожилые люди

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх