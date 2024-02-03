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Дотирование спортклубов в Силламяэ будет больше

Ирина Кивисельг
, журналист
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Силламяэский спорткомплекс востребован круглый год.
Силламяэский спорткомплекс востребован круглый год. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

30 января депутатами был принят бюджет города Силламяэ на 2024 год. Силламяэ сумел найти возможность увеличить дотирование спортклубов.

На поддержку спортклубов, занимающихся детским и молодежным спортом, выделено 194250 евро, что на пять процентов больше прошлогоднего. В Силламяэ дотируется спортивная деятельность детей и молодежи от 7 лет до 21 года. По словам председателя совета спорткомплекса "Калев" Дмитрия Летта, дотации на занятия спортом получают около 500 детей и молодых людей. В среднем получается 400 евро на юного спортсмена в год, что является одной из самых высоких сумм поддержки в Эстонии.

Продолжится дотирование деятельности муниципального бассейна и спорткомплекса "Калев" в сумме 565560 евро в год, что тоже немного выше прошлогоднего, чуть более 15 тысяч евро. В спорткомплексе помещения активно задействованы под тренировки и соревнования. В городе действуют 17 спорторганизаций, 12 спортклубов по более чем десяти видам спорта.

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