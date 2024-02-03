Дотирование спортклубов в Силламяэ будет больше

На поддержку спортклубов, занимающихся детским и молодежным спортом, выделено 194250 евро, что на пять процентов больше прошлогоднего. В Силламяэ дотируется спортивная деятельность детей и молодежи от 7 лет до 21 года. По словам председателя совета спорткомплекса "Калев" Дмитрия Летта, дотации на занятия спортом получают около 500 детей и молодых людей. В среднем получается 400 евро на юного спортсмена в год, что является одной из самых высоких сумм поддержки в Эстонии.