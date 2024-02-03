ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Эксперимент с общественным транспортом завершился

Но и уездные маршруты стали бесплатными не во всех уездах. В некоторых сочли, что бесплатный проезд создаст новые проблемы, и оставили линии платными. Ида-Вирумаа выбрал бесплатный общественный транспорт, хотя и здесь у самоуправлений были разные мнения.

Пять с половиной лет назад, еще до введения бесплатного автобусного проезда, "Северное побережье" написало в передовице следующее: "Те, кто вышел с идеей сделать тотальную общереспубликанскую сеть бесплатного общественного транспорта, не имеют, очевидно, ясного представления о том, как протекает жизнь в различных уголках Эстонии. Во-первых, различаются регионы - нельзя ставить на одну планку окрестности Таллинна и, например, сельские регионы Причудья. Потребности там совершенно разные. В регионе редкого заселения нет пользы даже от бесплатного автобуса, если взрослые не могут попасть на работу, а дети - на тренировку или в кружок".

И так оно и есть: бесплатный общественный транспорт оказался слишком дорогим, а автобусное сообщение не улучшилось, скорее, бесплатный транспорт привел к сокращениям.

Конечно, для некоторых людей стало неприятной новостью, что теперь снова придется платить за билет на уездных линиях. Но стоит отметить, что и в этом случае общественный транспорт оплачивается за счет дотации - иначе автобусный билет стоил бы не 1,40, а значительно больше.

Для большинства людей важно не столько то, платный или бесплатный проезд в автобусе, сколько то, чтобы добраться до нужного места в удобное для них время. И на самом деле бесплатный транспорт по-прежнему сохраняется для значительной части чувствительных к цене пассажиров: детям и пенсионерам платить не нужно.