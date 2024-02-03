На состоявшейся в четверг вечером встрече на мызе Сака министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало призвал предпринимателей Ида-Вирумаа использовать возможности, предоставляемые фондом справедливого перехода, для развития своей деятельности, отметив, что в будущем таких льготных субсидий, как сейчас, больше не будет.
НАША ЕВРОПА ⟩ Министр Тийт Рийсало: таких льготных субсидий для ида-вируских предприятий, как сейчас, в будущем уже не будет
- Как, по вашей оценке, предприятия Ида-Вирумаа на данный момент воспользовались возможностями, которые предлагают меры фонда справедливого перехода, для развития здешнего бизнеса?
- Делать основательные выводы пока рано, но можно с уверенностью сказать, что картина существенно изменилась по сравнению с прошлым летом. Если в тот момент более пессимистично настроенные люди могли подумать, что ситуация безнадежна, и появились статьи о том, что поезд уже ушел, то в действительности картина не так уж плоха.
В рамках меры поддержки крупного предпринимательства уже принято несколько решений о финансировании, и на подходе следующие.
В конце февраля или начале марта мы вместе с Министерством финансов еще раз посмотрим на целостную картину и подготовим еще несколько изменений. В частности, как перераспределить средства фонда между мерами, чтобы больше денег уходило оттуда, где спрос меньше, туда, где ходатайств больше.
В нынешние трудные времена важно придать предпринимателям смелости инвестировать. Если инвестиции будут сделаны, появятся и новые рабочие места.
Наибольшую озабоченность вызывает малое количество ходатайств на развитие малого бизнеса. Условия подачи ходатайств стали для мелких предпринимателей очень благоприятными, как никогда раньше.
На встречах с ида-вирускими предпринимателями я услышал, что они не получают быстро ответы на поданные ходатайства. Мы обязательно проверим это. В таком случае мы должны будем оперативно отреагировать и, если потребуется, увеличить количество людей, занимающихся рассмотрением ходатайств. Мы постараемся устранить эти узкие места.
На мой взгляд, развитие и укрепление малого бизнеса в Ида-Вирумаа имеет особое значение. Вместе с этим распространяются также предпринимательская культура и образ мышления.
"Я призываю всех предприимчивых людей в Ида-Вирумаа воспользоваться возможностями, предоставляемыми фондом справедливого перехода, для создания новых или расширения существующих предприятий".Тийт Рийсало, министр экономики и информационных технологий
- Чем можно приободрить и простимулировать все еще сомневающихся предпринимателей подать-таки ходатайство в фонд справедливого перехода для реализации своих планов?
- Я не знаю, чем другим можно простимулировать, кроме как самым простым - деньгами. Могу с уверенностью сказать, что мер поддержки с такими щедрыми и свободными условиями никогда раньше не было в истории Эстонии.
По сути, при поддержке фонда можно покрыть до 80 процентов инвестиционных затрат. Как правило, поддержки такого размера предоставляются некоммерческим организациям для реализации благородной идеи в обществе, например, в области культуры. В случае с бизнесом все было, скорее, наоборот: сами предприниматели должны вкладывать больше, чем доля поддержки.
Я считаю, что такого шанса, что собственное участие предпринимателя составляет всего 20 процентов, никогда больше не будет. Поэтому я призываю всех предприимчивых людей в Ида-Вирумаа воспользоваться возможностями, предоставляемыми фондом справедливого перехода, для создания новых или расширения существующих предприятий.
- Сейчас для экономики настали грустные времена: экономический спад длится уже несколько лет, и в будущем много неопределенности. Но, с другой стороны, может быть, сейчас самое время подготовиться к новому подъему?
- Это совершенно верно! Когда спрашивают, не опускаемся ли мы сейчас на колени, мой ответ: нет. В истории Эстонии только за последние 30 лет бывали и более тяжелые времена.
Нынешняя особенность заключается в том, что происходящее в экономике - это не простое изменение, вызванное одной-единственной причиной. Война, конечно, мощный катализатор, но это не единственная движущая сила. Меняются глобальная экономика в целом, геостратегические отношения и логистические цепочки. Кроме того, серьезные изменения происходят в контексте зеленого поворота и цифровизации. Это сотрясает всю мировую экономику.
Я абсолютно убежден, что мы обретем новое дыхание в ситуации, когда будут работать отрасли, основанные на технологиях с более высокой добавленной стоимостью. У нас имеются предпосылки для адаптации к этому, но потребуется некоторое время.
Любой мудрый экономический аналитик скажет, что цифры не совсем точно отражают текущую ситуацию, это скорее ретроспективный взгляд. Однако о текущем положении дел можно судить по мышлению предпринимателей и решениям, которые они принимают. Вот и глава эстонского "Coop Pank" Маргус Ринк недавно заявил, что дно пройдено и экономика начинает выбираться из ямы.
На прошлой неделе я посетил несколько промышленных предприятий в Тарту, и большинство из них расширяются. Они имеют дело с верхним звеном цепочки создания стоимости и нашли свои ниши в меняющейся экономике. Они спрашивали министра экономики не о мерах поддержки, а о том, как им самим внести больший вклад в совершенствование системы профессионального обучения. Таким образом, видим, что переломный момент уже наступил.
Наша роль в министерстве заключается не столько в том, чтобы вмешиваться в экономику, сколько в том, чтобы работать над созданием благоприятной среды. И здесь, на встрече с предпринимателями Ида-Вирумаа, мы говорили о том, что нормативно-бюрократическая сторона давит слишком сильно. Поэтому мы стараемся внести свою лепту и установить разумные границы распространения бюрократии.
- На этой неделе появилась новость о том, что государство поддержит создание трех бизнес-инкубаторов в Ида-Вирумаа пятью миллионами евро. Расскажите простым языком, как они улучшат жизнь в Ида-Вирумаа?
- Для меня Ида-Вирумаа - милый край, где я часто бываю. А живу я в Таллинне в таком месте, которое теперь стало известно как один из эпицентров - Каламая. Я переехал туда в 1996 году.
В то время это была такая причудливая окраина недалеко от центра города в районе Батарейной тюрьмы. Там обитали слегка странноватые люди, улицы были плохо освещены. Все выглядело довольно подозрительно. Но постепенно многое здесь начало меняться, и внезапно Каламая стал представительным районом Таллинна. Улица Вана-Каламая тянется от моря возле Батарейной тюрьмы до Балтийского вокзала, это была узкая и неуютная улица, на которой не было места ни машинам, ни пешеходам. По ней никто не передвигался без крайней необходимости. Теперь ее превратили в пешеходную. Когда я выглядываю из окна своего дома, то вижу десятки и десятки людей, просто прогуливающихся там. Это дает возможность вести там бизнес, открывать кафе и создавать приятную среду для жизни.
То же самое и с этими инкубационными центрами. Поначалу это - пустынная местность и классные идеи энтузиастов. Но как только там появляется физический объект, где можно развивать какую-то деятельность, жизнь приходит в движение. В Йыхви это в первую очередь связано с киноиндустрией и креативной экономикой в целом. Там можно не только учиться, но и реализовать свои идеи в области, которая на самом деле дорогая, потому что требует качественных технологий и так далее. Это дает как молодым, так и пожилым людям, желающим переквалифицироваться, возможность работать в новой интересной сфере в своем родном краю. Для этого не обязательно ехать в Таллинн.
- Это также может привести в Йыхви людей из других мест, которые хотят реализоваться в творческой индустрии?
- Безусловно. Я абсолютно убежден, что в какой-то момент эти тенденции изменятся, возможно, не сразу на 180 градусов. Но в некоторых регионах я уже вижу, что прежний поток в Таллинн постепенно разворачивается.
Если здесь, в Йыхви, можно будет предложить людям такую среду, где они смогут реализовать себя, это очень здорово. Кроме того, не я принимал решение о том, что такой центр должен появиться в Йыхви. Это все же идея местных жителей, что в будущем это может стать преимуществом и отличием Йыхви.
В Нарве аналогичный инкубационный центр будет более технологичным.
Получится ли все это или нет, посмотрим. Но это, безусловно, хороший шаг в направлении создания здесь центра для определенных секторов, вокруг которых будет кипеть жизнь. Надо создать такое городское пространство, куда людям захочется приходить, а не сидеть все время дома перед телевизором.
- Реновация многоквартирных домов в Ида-Вирумаа пока идет ни шатко ни валко, хотя условия поддержки более благоприятны, чем где-либо еще. Член Рийгикогу Арво Аллер, который также возглавляет товарищество 110-квартирного дома в Йыхви, недавно заявил с трибуны парламента, что полная реконструкция этого дома обойдется в 1,8 миллиона евро. Даже в случае всего лишь 30-процентного собственного участия товариществу придется выложить более полумиллиона евро, но максимальная сумма, которую банки согласны им выдать в кредит, составляет 125000 евро, поскольку дом находится в Йыхви, где стоимость недвижимости примерно в семь раз ниже, чем в Таллинне. Как разрешить такую непростую ситуацию, и чтобы те более девяти миллионов евро, которые сейчас имеются на реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа, не были потеряны? Особого ажиотажа они не вызвали, в отличие от предыдущих аналогичных госпособий, но с гораздо более высокой долей самофинансирования, когда деньги заканчивались в первый день открытия этих мер.
- Рекорд Эстонии в этой области составляет одну минуту и 32 секунды. За это время на поддержку реновации многоквартирных домов было распределено 19 миллионов евро.
Если бы у меня был хороший ответ, я бы так и сказал. Эта проблема обусловлена низкой стоимостью недвижимости в этом регионе. Одним из решений может быть то, что, если банки не решаются давать заем, то "KredEx" может его гарантировать. Но, опять же, это потребует определенных затрат. И все же эту возможность стоило бы рассмотреть.
Однако стоит учесть, что это все равно очень хорошее предложение, где 70 процентов затрат на ремонт дома можно покрыть за счет поддержки. Если бы эта ставка поддержки была увеличена дальше, она уже превысила бы лимит. Рано или поздно многоквартирные дома все равно придется реновировать, и было бы разумно делать это при максимально возможной поддержке. 15 лет назад в Таллинне мне также пришлось очень настойчиво объяснять некоторым людям в моем доме, что в результате реновации стоимость их недвижимости повысится, а расходы на коммунальные услуги снизятся.
- Прошлым летом вы сказали, что нам следует серьезно задуматься о том, настало ли время для возобновления работы судоходной линии Котка-Силламяэ. Город Силламяэ заказал исследование экономической эффективности, которое показало, что для поддержки этой судоходной линии потребуется в общей сложности около шести миллионов евро как от эстонской, так и от финской стороны. В таком случае считаете ли вы открытие судоходной линии оправданным?
- Весной также должно завершиться исследование финской стороны. Тогда мы вместе с ними рассмотрим целостную картину и обсудим их мнение. Важно оценить более широкое влияние этой судоходной линии на экономику, налоговые поступления и региональное развитие обеих стран.
Крупные инвестиции предпринимателей
Мера поддержки крупных инвестиций в размере 153 миллионов евро является самой крупной мерой поддержки в рамках фонда справедливого перехода.
Ее цель - диверсифицировать экономику Ида-Вирумаа, поддержать новые крупные инвестиции и создать новые рабочие места. За поддержкой могут обратиться малые, средние и крупные предприятия. Ставки поддержки составляют от 25% до 45% от объема инвестиций, а суммы начинаются от полумиллиона и достигают примерно 20 миллионов евро на проект. Окончательная сумма поддержки зависит от масштаба проекта, размера предприятия, количества создаваемых рабочих мест и других параметров.
Инвестиции малых предпринимателей
Не все предприятия стремятся завоевать мир. Одни просто хотят купить новый станок, другие - увеличить оборот на 20% или приобрести необходимое программное обеспечение. Все это явные, осязаемые потребности, и именно для них при поддержке средств фонда справедливого перехода была запущена поддержка на инвестиции в малый бизнес в размере 15 миллионов евро. Суммы поддержек варьируются от 30000 до 500000 евро, а ставка поддержки в некоторых случаях достигает 80%. Эта мера, которая недавно была пересмотрена, теперь охватывает покупку оборудования и строительные работы, а также разработку продуктов и процессов.
Газета Йыхвиского инфоцентра Europe Direct