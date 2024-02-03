НАША ЕВРОПА ⟩ Министр Тийт Рийсало: таких льготных субсидий для ида-вируских предприятий, как сейчас, в будущем уже не будет

Получится ли все это или нет, посмотрим. Но это, безусловно, хороший шаг в направлении создания здесь центра для определенных секторов, вокруг которых будет кипеть жизнь. Надо создать такое городское пространство, куда людям захочется приходить, а не сидеть все время дома перед телевизором.

- Реновация многоквартирных домов в Ида-Вирумаа пока идет ни шатко ни валко, хотя условия поддержки более благоприятны, чем где-либо еще. Член Рийгикогу Арво Аллер, который также возглавляет товарищество 110-квартирного дома в Йыхви, недавно заявил с трибуны парламента, что полная реконструкция этого дома обойдется в 1,8 миллиона евро. Даже в случае всего лишь 30-процентного собственного участия товариществу придется выложить более полумиллиона евро, но максимальная сумма, которую банки согласны им выдать в кредит, составляет 125000 евро, поскольку дом находится в Йыхви, где стоимость недвижимости примерно в семь раз ниже, чем в Таллинне. Как разрешить такую непростую ситуацию, и чтобы те более девяти миллионов евро, которые сейчас имеются на реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа, не были потеряны? Особого ажиотажа они не вызвали, в отличие от предыдущих аналогичных госпособий, но с гораздо более высокой долей самофинансирования, когда деньги заканчивались в первый день открытия этих мер.