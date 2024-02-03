ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Херта Раяс

Херта выросла в спортивной семье: лыжным спортом занимался ее старший брат и занимаются младшие сестры. Семья Раяс была выбрана спортивной семьей 2017 года в Ида-Вирумаа. Тогда мама Хелен сказала: "Спорт в нашей семье - это стиль жизни!".

Херта уже давно привыкла к гонкам с более взрослыми соперниками. Всего в 11 лет она вместе с Авели Уусталу из соседней деревни Охаквере завоевала медаль в возрастной группе U20 на чемпионате Эстонии. Через несколько лет, в возрасте 14 лет, она вместе с Авели стала чемпионкой Эстонии уже среди взрослых. В марте прошлого года она стала самой молодой лыжницей Эстонии, принявшей участие в этапе Кубка мира.