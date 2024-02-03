16-летняя лыжница Херта Раяс из Иллука в начале этой недели заняла 15-е место в спринте на юношеском Олимпийском фестивале в далекой Южной Корее. Тот факт, что многие соперницы были на год старше ее, придает вес этому результату.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Херта Раяс
Херта выросла в спортивной семье: лыжным спортом занимался ее старший брат и занимаются младшие сестры. Семья Раяс была выбрана спортивной семьей 2017 года в Ида-Вирумаа. Тогда мама Хелен сказала: "Спорт в нашей семье - это стиль жизни!".
Херта уже давно привыкла к гонкам с более взрослыми соперниками. Всего в 11 лет она вместе с Авели Уусталу из соседней деревни Охаквере завоевала медаль в возрастной группе U20 на чемпионате Эстонии. Через несколько лет, в возрасте 14 лет, она вместе с Авели стала чемпионкой Эстонии уже среди взрослых. В марте прошлого года она стала самой молодой лыжницей Эстонии, принявшей участие в этапе Кубка мира.
Если Авели Уусталу уже добралась до Олимпийских игр и чемпионатов мира, то цели Херты, несомненно, ничуть не меньше. Удачи, здоровья и успехов в их достижении!