Граница забаррикадирована: Нарве приходится привыкать к положению автомобильного тупика

Количество людей, пересекающих границу в новых условиях, снизилось на четверть в сравнении с недавним прошлым, на 25 процентов, тогда как за несколько дней до того погранохрана прогнозировала в среднем 20-процентное снижение активности, ведь пешеходы на границе между Нарвой и Ивангородом никуда не денутся. Конкретные числа: в течение суток первого дня февраля через Нарвский погранпункт границу пересекли в обоих направлениях суммарно 2790 раз (1329 - в Эстонию, 1461 - из Эстонии), а двумя неделями ранее, 18 января, было 3704 пересечения (1813 и 1891 соответственно).