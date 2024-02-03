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Граница забаррикадирована: Нарве приходится привыкать к положению автомобильного тупика

Илья Смирнов
, журналист
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Мост через пограничную реку забаррикадирован. В это время на российском берегу начинается подготовка к модернизации Ивангородского погранпункта.
Мост через пограничную реку забаррикадирован. В это время на российском берегу начинается подготовка к модернизации Ивангородского погранпункта. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Погранпункт в Ивангороде закрылся для автомобилей и автобусов на весьма продолжительный срок, так что приграничной Нарве придется приспособиться к положению автомобильного тупика на карте Евросоюза.

Количество людей, пересекающих границу в новых условиях, снизилось на четверть в сравнении с недавним прошлым, на 25 процентов, тогда как за несколько дней до того погранохрана прогнозировала в среднем 20-процентное снижение активности, ведь пешеходы на границе между Нарвой и Ивангородом никуда не денутся. Конкретные числа: в течение суток первого дня февраля через Нарвский погранпункт границу пересекли в обоих направлениях суммарно 2790 раз (1329 - в Эстонию, 1461 - из Эстонии), а двумя неделями ранее, 18 января, было 3704 пересечения (1813 и 1891 соответственно).

Впереди на Нарвском погранпункте сокращение численности работников со ста до восьмидесяти человек. Окончательные решения о переводе части сотрудников на другие должности или на другие участки границы будут утверждены 8 февраля.

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Ключевые слова

Нарва
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