Союз работников образования не считает соглашение о зарплатах поражением

«Заключение соглашения при государственном примирителе для разрешения трудового спора, то есть прекращения забастовки вызвало много страстей. Одни злорадствуют, другие отлично понимают и одобряют, есть как разочарованные, так и довольные. СМИ отразили все эти аспекты, мы не позволим грязи в комментариях потревожить нас. Но было бы очень странно, если бы забастовка не вызвала резонанс в обществе — хотя ощущалась и определенная усталость от темы забастовки», - пишет EHL на своем сайте.

«Сейчас в фокусе преимущественно деньги, что по-человечески понятно. Начнем с этого. В прошлом году минимальная ставка зарплаты в общеобразовательных школах составляла 1749 евро, в этом году 1820. Вырос также фон дифференциации для местных самоуправлений», - отмечает EHL.

Впервые в истории Эстонии был на государственном уровне инициирован процесс по заключению долгосрочного коллективного договора для улучшения зарплаты и условий труда учителя. Это значит, что государство примет долгосрочные обязательства, в том числе и при составлении бюджетов, пишет rus.postimees.

«В декабре EHL четко дали понять, что министру образования не дадут подобных полномочий или желания продолжать работу над коллективным договором. Мы подписали договор, возлагающий на государство обязательство, а при нарушении пунктов договора трудовой мир автоматически прервется. Мы подняли тему зарплат в дошкольном и профессиональном образовании, над которой продолжится работа, - напоминает EHL. - Забастовка ярче, чем когда-либо раньше, привлекла внимание общества к проблемам детских садов и школ в Эстонии. Это победа, это важная победа для всех нас, работающих в сфере образования. Можете быть уверены, что Эстонский союз работников образования не позволит этому вниманию угаснуть и во время переговоров о коллективном договоре».

Впервые в истории Эстонии проводилась забастовка, продолжавшаяся так долго — девять дней, в том числе семь рабочих.