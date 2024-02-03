Лидер правящей фракции Narva в Нарвском городском собрании Алексей Евграфов считает, что рано или поздно в депутатском корпусе будет поднят вопрос о повышении зарплат членам городской управы.
Евграфов: сегодня зарплата мэра Нарвы абсолютно неконкурентоспособна
"Все понимают, что зарплата мэра Нарва, третьего по величине города Эстонии, которая составляет 4000 евро в месяц, сегодня абсолютно неконкурентоспособна", - сказал Евграфов в разговоре с Rus.ERR.
"Многие самоуправления, которые меньше Нарвы, находят возможность платить и мэрам, и вице-мэрам, а также чиновникам зарплаты намного выше, чем сейчас платят в Нарве. Поэтому, безусловно, рано или поздно вопрос о повышении зарплат будет поднят и у нас. Я понимаю, что он не самый популярный, но его поднятие - это неизбежность. Мы не можем его не обсуждать", - добавил Алексей Евграфов.
Мэр Нарвы Яан Тоотс зарабатывает 4000 евро, вице-мэр Олег Карпиков - 3500 евро.