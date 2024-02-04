В Кохтла-Ярве аллею снеговиков из-за погоды построят позже

Но организаторы пообещали, что непременно проведут традиционное мероприятие, когда зима снова порадует достаточным количеством строительного материала.

Новую дату сообщат заранее, а пока у команд скульпторов есть время, чтобы еще подумать над тем, как сделать свою фигуру наиболее интересной и креативной.