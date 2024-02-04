МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.02-08.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Вторник, 6 февраля

* В Ахтмеской школе искусств в зале музыкального отделения - Вирумааский X день камерной музыки "Eesti meeleolud": 15.00 - концерт учеников и учителей Йыхвиской, Ахтмеской, Кохтла-Ярвеской, Нарвской и Ийзакуской музыкальных школ, 17.00 - выступают Кристина Вяхи (вокал) и Диана Лийв (рояль).

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт: Виллу Талси (мандолина, гитара), Теодор Синк (виолончель), Пеэду Кассь (контрабас, электроника). Билет - 17-22 евро.

Среда, 7 февраля

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале в 16.00 - литературная гостиная: "Язык - это дом бытия". М. Хайдеггер, Ф. Сологуб, М. Цветаева, П. Целан, Г. Тракль, Р. Рильке, И. Бунин и др. Стихи читает Александр Мартынов.

* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - открытие выставки живописи "Naised" / "Женщины" Каарин Аамер и Эвелин Саарметс.

Четверг, 8 февраля

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Lumevangis", спектакль Театра комедии. Билет - 22,50-24,50 евро.

СПОРТ

Воскресенье, 4 февраля

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - женская народная лига по футзалу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Jõgeva Wolves" / "Belief".

* В Силламяэском спорткомплексе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal II".

Среда, 7 февраля

* На Кохтла-Ныммеской лыжной базе в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

Четверг, 8 февраля

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта (Ярвекюла теэ, 44) в 14.00 - дискуссионная группа клуба интересующихся спортом. На повестке дня - обсуждение спортивных мероприятий, запланированных на год.

РАЗНОЕ

Воскресенье, 4 февраля

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованная игровая программа "Приключения Злюки-Клюки" для детей и их родителей. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

Четверг, 8 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.

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