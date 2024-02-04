Самый большой педагогический резерв - в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах

Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико считает, что привлечение к работе людей, получивших педагогическое образование, поможет не только уменьшить нехватку учителей, но и увеличить долю квалифицированных преподавателей в школах, сообщает rus.delfi.

„В среднем в Эстонии из школ на время или навсегда уходят 1500 учителей в год, и те, кто ушел за последние пять лет, представляют собой самый ценный учительский резерв. Согласно исследованиям, это самый важный период для возвращения учителей“, - говорит Киндсико. Более половины учительского резерва находится в Таллинне и Тарту, то есть там, где нагрузка на учителей и нехватка учителей наиболее ощутимы.

В период с 2005 по 2022 год из эстонских вузов выпустилось 6218 человек с дипломом учителя, из которых 3654 человека, или 59%, работали учителями в 2023 году. Кадровый резерв учителей составлял 38%, или 2337 человек. Учитывая, что в настоящее время в Эстонии, по данным портала Haridussilm, насчитывается 16 942 действующих учителя, резерв составляет 14%. Из кадрового резерва 53% составляют люди моложе 40 лет.

Самый большой кадровый резерв учителей - в Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа. Учительский резерв значителен и в других регионах - например, в Выруском уезде насчитывается до 60 человек с педагогическим образованием, не работающих по специальности, а на Сааремаа - 45 человек.

В своем кратком докладе „Кадровый резерв учителей в Эстонии“ Центр мониторинга развития отмечает, что на рынках труда Таллинна и Тарту есть множество более прибыльных альтернатив профессии учителя, но именно в этих городах в настоящее время наблюдается наибольшая нехватка учителей.

„Чтобы уменьшить нехватку учителей, необходимо уделять гораздо больше внимания кадровому резерву преподавателей. Это гораздо быстрее и экономичнее для государства, чем вкладывать все больше и больше средств в повышение квалификации учителей в ситуации, когда значительная часть тех, кто заканчивает обучение, не идет работать учителем“, - сказала Киндсико.

И важным слепым пятном современного рынка труда является отношение руководителей школ к уходу учителей и то, как первые формируют подобный опыт, например, проводят ли собеседования при увольнении. „Если учитель уходит с ощущением, что его ждут, он с большей вероятностью вернется в школу, а у руководителей школ появится резерв учителей“, - подчеркивает Киндсико.