Нарвитянин, солгавший полиции о том, что он поляк, отправлен в тюрьму

Полиция задержала Алексея (26) 12 ноября прошлого года на улице Уус Пыйк в Нарве, когда он управлял автомобилем Peugeot 607, хотя у него не было водительских прав.

Мужчина сначала солгал полиции, что у него нет с собой документа и что он гражданин Польши, а также представился стражам порядка под вымышленным именем. Это был уже третий раз, когда Алексей незаконно водил машину и попался полиции. Один раз его застали за рулем в прошлом и один раз в 2022 году.

Мужчина согласился в суде на согласительное делопроизводство, в ходе которого его приговорили к 7 месяцам лишения свободы за управление автотранспортным средством без водительских прав и предоставление ложных данных. К этому добавился условный срок, назначенный за аналогичное деяние в прошлом году, и в общей сложности Алексею теперь предстоит провести за решеткой 1 год и 25 дней. Он также должен выплатить государству 1260 евро в качестве судебных издержек.