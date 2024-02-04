Полиция просит помощи в установлении местонахождения 38-летнего Ильи, пропавшего без вести в городе Нарва.
Полиция разыскивает пропавшего в Нарве Илью
Мужчина вышел из дома на проспекте Кангеласте сегодня в четыре часа утра, его местонахождение до сих пор неизвестно. Мужчина может попасть в опасную ситуацию без посторонней помощи.
У Ильи нет мобильного телефона, поэтому родственникам не удалось с ним связаться.
Когда он вышел из дома, на нем была камуфлированная военная куртка с эстонским флагом на рукаве. На нем были черные брюки и черная шляпа на голове.
Полиция проверила возможное местонахождение мужчины, но, к сожалению, мужчину до сих пор не нашли.
Полиция просит всех, кто видел Илью, сообщить об этом по телефонам 58667218 или 112.