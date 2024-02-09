ПАРЛАМЕНТ ⟩ Как можно использовать средства фонда справедливого перехода для развития сланцевой химии?

РИЙНА СОЛМАН, член Рийгикогу, "Отечество":

- Ида-Вирумааский колледж Таллиннского технического университета в Кохтла-Ярве, а точнее, его лаборатории занимаются переработкой сланца и тем самым поддерживают региональное предпринимательство. Когда мы с вами были в правительстве, фонд справедливого перехода уже был создан и места для переговоров не было. Как утверждается, из него была полностью исключена сланцевая промышленность, в том числе сланцехимическая промышленность. Однако структура фонда справедливого перехода на сегодняшний день фактически не работает. Мы слышим только о заводе по производству магнитов, в то время как сотни рабочих мест в Ида-Вирумаа исчезают. Сделали ли вы свои выводы из этого свода правил и начали ли вы также ходатайствовать о специальных исключениях для наших собственных полезных ископаемых, которые выведут промышленность этого региона на новый уровень, а не продолжат превращать ее в креативную экономику? И, возможно, вы также дали своим чиновникам приказ или политическое указание добиться для Эстонии исключений в области сланцевой химии?