Согласно действующим правилам, деятельность, связанная с использованием и переработкой сланца, не может быть поддержана из фонда справедливого перехода.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Как можно использовать средства фонда справедливого перехода для развития сланцевой химии?
РИЙНА СОЛМАН, член Рийгикогу, "Отечество":
- Ида-Вирумааский колледж Таллиннского технического университета в Кохтла-Ярве, а точнее, его лаборатории занимаются переработкой сланца и тем самым поддерживают региональное предпринимательство. Когда мы с вами были в правительстве, фонд справедливого перехода уже был создан и места для переговоров не было. Как утверждается, из него была полностью исключена сланцевая промышленность, в том числе сланцехимическая промышленность. Однако структура фонда справедливого перехода на сегодняшний день фактически не работает. Мы слышим только о заводе по производству магнитов, в то время как сотни рабочих мест в Ида-Вирумаа исчезают. Сделали ли вы свои выводы из этого свода правил и начали ли вы также ходатайствовать о специальных исключениях для наших собственных полезных ископаемых, которые выведут промышленность этого региона на новый уровень, а не продолжат превращать ее в креативную экономику? И, возможно, вы также дали своим чиновникам приказ или политическое указание добиться для Эстонии исключений в области сланцевой химии?
КАЯ КАЛЛАС, премьер-министр, Партия реформ:
- Прежде всего я бы сделала шажок назад и подумала о том, для чего вообще был создан фонд справедливого перехода. Он был создан именно потому, что в Европе действительно есть угледобывающие регионы, где эти рабочие места исчезают. И именно для того, чтобы сделать отказ от угля или ископаемого топлива как можно более безболезненным, был создан этот фонд. В Эстонии он предназначен для сланца.
Должна сказать, что когда я была в Европарламенте, я боролась за то, чтобы там также был сланец или связанная со сланцем промышленность, чтобы Эстония получила деньги на создание новых рабочих мест, потому что сланца там вообще не было, они говорили только об угле. Так что он именно для того, чтобы избавиться от этого сланца. А это означает, что это стартовый капитал для привлечения новых рабочих мест в этот регион.
Что произошло за это время? Тем временем наш сосед развязал войну, и это, конечно, усложнило, но не сделало невозможным привлечение иностранных инвесторов в этот регион. В этом регионе на самом деле есть очень важные для осуществления зеленого поворота полезные ископаемые, редкоземельные металлы, а также очень трудолюбивые люди, обладающие весьма специфическими навыками.
Именно поэтому нам необходимо привлечь туда новые инвестиции, чтобы эти рабочие места были созданы. И эти рабочие места появляются. Завод по производству магнитов действительно будет крупным, но туда придут и более мелкие. Конечно, мы должны суметь использовать все эти деньги, и для этого мы наняли представителя в Ида-Вирумаа, который занимается только тем, чтобы эти деньги как можно быстрее попали в экономику. Так что все же этим надо дальше заниматься.