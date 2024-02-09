Рост стоимости имущества, лучший контроль над расходами, новые рабочие места в строительном секторе, выгоды для общества от лучшего управления энергетикой - перечислил министр климата Кристен Михал в ответ на запрос депутатов EKRE в Рийгикогу, что связано с установленным Евросоюзом обязательством реновировать многоквартирные дома и почему имеет смысл не противостоять этому процессу, а идти в ногу с ним.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Министр климата Кристен Михал: марафон реновации многоквартирных домов должен начаться
"В каком количестве и откуда будут поступать строительные материалы, необходимые для обновления жилищного фонда Эстонии, и каково совокупное воздействие их производства на окружающую среду?"
Михал: Во всем Европейском союзе была поставлена конечная цель - реновировать существующий фонд зданий к 2050 году. В свою очередь, вопрос директивы теперь заключается в том, какие промежуточные цели смогут согласовать по всей Европе для достижения конечной цели. Это станет известно в результате трехсторонних переговоров между Европейским парламентом, Комиссией и Советом, вероятно, к концу года.
Реализация плана реновации сопряжена с рядом трудностей. Ключевым вопросом, безусловно, является финансирование. После вступления директивы в силу каждая страна должна будет принять решение, с помощью каких средств добиться годового объема реновации всех зданий, превышающего нынешний в три-пять раз. Еще одна серьезная проблема заключается в том, как строительный рынок будет адаптироваться к растущим объемам реновации. Увеличение темпов реновации должно быть равномерным и последовательным, чтобы строительный рынок и собственники могли адаптироваться к увеличению объемов реновации. Это необходимо для того, чтобы избежать очень сильного роста цен и обеспечить выполнение работ по реновации хорошо подготовленными подрядчиками.
Министерство климата возглавило проект "LIFE IP BuildEST" - научно-исследовательский проект с участием 18 партнеров, который объединяет знания и опыт различных сторон, участвующих в реновации. В рамках этого проекта проводится целый ряд исследований, и на сегодняшний день уже защищены десятки научных работ, посвященных реконструкции зданий, а их результаты нашли широкое применение. На основании этого будет проанализирована существующая практика и будут определены различные технические и финансовые решения с целью повышения осведомленности, включая, например, демонстрационные реновации и т.д.
"Какие сравнительные анализы были проведены для сопоставления экологических преимуществ обязательного обновления жилищного фонда с экологическим ущербом, связанным с добычей, производством и транспортировкой большого количества строительных материалов?"
Михал: В Министерстве экономики и коммуникаций была запущена научно-исследовательская программа "LIFE IP BuildEST", которая продлится до 2028 года и призвана дать старт марафону реновации. Предметом исследований программы является среди прочего повторное использование строительных материалов и изделий, а также темы, связанные с выбросами CO2 и охраной окружающей среды.
"Какой анализ был проведен для изучения влияния так называемых зданий с нулевым потреблением энергии на людей, здоровье, а также сопутствующих опасностей в случае потенциальных угроз безопасности, зная, что вентиляция, отопление и другое оборудование работают от электричества?"
Михал: Долгосрочная стратегия реновации зданий основана среди прочего на принципе обеспечения качества жилой и рабочей среды, включая здоровый внутренний климат и доступность домов и рабочих мест, а также качественное общественное пространство с целостным решением. Обязательным условием реализации мероприятий стратегии является их учет в процессах стратегического планирования и бюджета государства и оптимальное использование средств, выделяемых на конкретные цели.
Условия меры поддержки реновации многоквартирных домов включают требование обеспечить возможность переключения теплоузла на внешнее электроснабжение при реновации электросистемы дома. Если электричество отключается, но циркуляция централизованного теплоснабжения продолжает работать, можно, например, оставить в рабочем состоянии электрогенератор, а также теплообменник многоквартирного дома и распределять централизованное отопление по многоквартирным домам. Потребление электроэнергии в здании можно компенсировать за счет установки солнечных батарей, что повысит энергетическую независимость и надежность энергоснабжения.
"В свете запланированного повышения налогов и трудностей, с которыми домовладельцы уже столкнулись при выплате банковских кредитов из-за роста Euribor, как вы оцениваете способность всех домовладельцев в Эстонии оплачивать расходы на реновацию? Есть ли у вас расчеты, показывающие, какие ежемесячные расходы на вынужденную реновацию сможет оплатить среднестатистическая семья с детьми?"
Михал: Поддержка на реновацию не оказывает существенного влияния на равные возможности для жителей и не создает значительных преимуществ для одних групп жителей перед другими. Влияние будет иметь место, если при проведении работ по реконструкции будет также улучшена доступность жилых домов. Это создаст более благоприятные условия доступа для людей с ограниченными возможностями. Группа риска энергетической бедности, то есть лица, которые не в состоянии заплатить за энергию, определена в Законе об организации энергетического хозяйства и правилах поведения в Законе о социальном обеспечении.
Это означает, что в случае возникновения трудностей с обслуживанием кредита, взятого на ремонт многоквартирного дома, необходимо будет ходатайствовать в единицах самоуправления о прожиточном пособии. При определении размера пособия учитываются и другие расходы на жилье, например, выплаты по жилищному кредиту, проценты, а также страховые взносы.
Таким образом, для тех, кто не в состоянии провести реконструкцию, предусмотрены государственные субсидии на реконструкцию плюс прожиточное пособие.
Арво Аллер: "Неразумно приказывать людям перестраивать дома"
Арво АЛЛЕР, член Рийгикогу, EKRE
- Вынужденная реновация - очень болезненный вопрос, особенно в Ида-Вирумаа и в сельской местности Эстонии в целом. Каждый человек должен иметь возможность распоряжаться и пользоваться своим имуществом, и заставлять его как-либо это перестраивать не разумно.
Будучи членом товарищества и членом правления, а по сути еще и председателем, где у меня 109 соседей, то есть дом на 110 квартир [в Йыхви], могу вас заверить, что в действительности решение принимает не правительство, а общее собрание товарищества. Общее собрание товарищества имеет кворум для принятия финансовых решений, если у вас более 50% от количества квартир и более 50% от количества квадратных метров.
Итак, вам нужно выполнить два требования, чтобы иметь возможность пойти в банк и попросить кредит. Получить кредит в Ида-Вирумаа еще сложнее, поскольку максимальная сумма кредита там равна общей сумме стоимости квартирных собственностей и квадратных метров квартир. Для нашего кооператива, состоящего из 110 квартир, максимальная сумма кредита составила - как вы думаете, сколько? - 125000 евро.
Теперь, когда мы приступаем к ремонту или реновации этого дома снаружи, у меня есть все расчеты: стоимость полной сметы, включая замену уже замененных окон, примерно 1,8 миллиона евро. Если министр сказал, что в Ида-Вирумаа можно [сделать проект реновации] с 30-процентным собственным участием, то у нас сумма собственного участия будет порядка полумиллиона. Ни один банк не даст нам такой кредит. Поэтому на собранные деньги мы сделали кое-что сами: заменили электросистемы, все коммуникации, какие только можно. И давайте учтем, что в регионе с одним из самых высоких уровней безработицы многие многоквартирные дома также пустуют. Так что даже при всем желании, возможно, не всем удастся реконструировать свой дом.
Я выступаю за то, чтобы каждый член товарищества или владелец частного дома мог сам свободно распоряжаться своим имуществом. Так что пусть все решения принимают товарищества. Люди сами должны решать, а государство не должно в такой форме навязывать им принудительный выбор.
Кристен Михал: "Умные люди выступают за рост стоимости недвижимости и экономию затрат"
Кристен МИХАЛ, министр климата, Партия реформ
- Я думаю, что эстонцы умны. И я помню, как перед выборами EKRE обещала и говорила о трехцентовой ископаемой сланцевой энергии. Однако эстонский народ выбрал более выгодную и чистую энергию, а обещание EKRE о трехцентовом сланце так и осталось предвыборным лозунгом. Здесь, я думаю, вы занимаете несколько похожую позицию. Такой ход мыслей, что не следует приводить дома в порядок и лучше управлять своими расходами, я думаю, ставит вас на неправильную сторону истории, но это ваш выбор.
Приведение дома в порядок - это шанс, а учет своих расходов, как я уже говорил и как я делаю, а также как я рекомендую делать всем, - это часть разумного расходования средств. И в этом нет ничего постыдного. Я считаю, что это признак разумного человека, если вы следите за тем, на что тратите, и следите, в частности, за своими коммунальными расходами.
О строительных материалах. Рынок реновации составляет примерно 10% строительного рынка. На самом деле это не очень большой объем.
Экологический след. Если вы спрашиваете об этом экологическом следе, то, конечно, он будет гораздо меньше, если вы отремонтируете здание, дом, чем если вы построите новые. Так что в целом, с точки зрения использования материалов и экологического следа, реконструкция разумна в любом случае.
В ходе этого запроса и этих дебатов я поначалу думал, что интерес был просто к нюансам, но теперь вижу, что такое отношение все же является скорее мировоззрением. Мое личное мнение: эстоноземельцы умные, они умеют считать деньги. Рост стоимости недвижимости, лучший контроль над расходами, работа также в строительном секторе, выгоды для общества от лучшего управления энергетикой - это, я думаю, эстонский путь. И думаю, что в этом и есть та самая разница. Должны ли мы желать лучшего? Думаю, должны.