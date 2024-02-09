ПАРЛАМЕНТ ⟩ Министр климата Кристен Михал: марафон реновации многоквартирных домов должен начаться

"В свете запланированного повышения налогов и трудностей, с которыми домовладельцы уже столкнулись при выплате банковских кредитов из-за роста Euribor, как вы оцениваете способность всех домовладельцев в Эстонии оплачивать расходы на реновацию? Есть ли у вас расчеты, показывающие, какие ежемесячные расходы на вынужденную реновацию сможет оплатить среднестатистическая семья с детьми?"

Михал: Поддержка на реновацию не оказывает существенного влияния на равные возможности для жителей и не создает значительных преимуществ для одних групп жителей перед другими. Влияние будет иметь место, если при проведении работ по реконструкции будет также улучшена доступность жилых домов. Это создаст более благоприятные условия доступа для людей с ограниченными возможностями. Группа риска энергетической бедности, то есть лица, которые не в состоянии заплатить за энергию, определена в Законе об организации энергетического хозяйства и правилах поведения в Законе о социальном обеспечении.

Это означает, что в случае возникновения трудностей с обслуживанием кредита, взятого на ремонт многоквартирного дома, необходимо будет ходатайствовать в единицах самоуправления о прожиточном пособии. При определении размера пособия учитываются и другие расходы на жилье, например, выплаты по жилищному кредиту, проценты, а также страховые взносы.

Арво Аллер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Арво Аллер: "Неразумно приказывать людям перестраивать дома"

Арво АЛЛЕР, член Рийгикогу, EKRE

- Вынужденная реновация - очень болезненный вопрос, особенно в Ида-Вирумаа и в сельской местности Эстонии в целом. Каждый человек должен иметь возможность распоряжаться и пользоваться своим имуществом, и заставлять его как-либо это перестраивать не разумно.

Будучи членом товарищества и членом правления, а по сути еще и председателем, где у меня 109 соседей, то есть дом на 110 квартир [в Йыхви], могу вас заверить, что в действительности решение принимает не правительство, а общее собрание товарищества. Общее собрание товарищества имеет кворум для принятия финансовых решений, если у вас более 50% от количества квартир и более 50% от количества квадратных метров.

Итак, вам нужно выполнить два требования, чтобы иметь возможность пойти в банк и попросить кредит. Получить кредит в Ида-Вирумаа еще сложнее, поскольку максимальная сумма кредита там равна общей сумме стоимости квартирных собственностей и квадратных метров квартир. Для нашего кооператива, состоящего из 110 квартир, максимальная сумма кредита составила - как вы думаете, сколько? - 125000 евро.

Теперь, когда мы приступаем к ремонту или реновации этого дома снаружи, у меня есть все расчеты: стоимость полной сметы, включая замену уже замененных окон, примерно 1,8 миллиона евро. Если министр сказал, что в Ида-Вирумаа можно [сделать проект реновации] с 30-процентным собственным участием, то у нас сумма собственного участия будет порядка полумиллиона. Ни один банк не даст нам такой кредит. Поэтому на собранные деньги мы сделали кое-что сами: заменили электросистемы, все коммуникации, какие только можно. И давайте учтем, что в регионе с одним из самых высоких уровней безработицы многие многоквартирные дома также пустуют. Так что даже при всем желании, возможно, не всем удастся реконструировать свой дом.

Я выступаю за то, чтобы каждый член товарищества или владелец частного дома мог сам свободно распоряжаться своим имуществом. Так что пусть все решения принимают товарищества. Люди сами должны решать, а государство не должно в такой форме навязывать им принудительный выбор.