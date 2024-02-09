Ниже представлена краткая информация о поправках к законам, которые касаются сферы Министерства финансов и вступили в силу в 2024 году.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Изменения в законах, вступившие в силу в 2024 году
Увеличение взносов во вторую пенсионную ступень
С 2024 года можно подавать заявления об увеличении ставки взносов во вторую пенсионную ступень с 2% до 4% или 6% от брутто-зарплаты начиная с 2025 года. Повышение ставки взноса является добровольным, но это хорошая возможность повысить свой вклад во вторую ступень. Чтобы новая ставка взноса вступила в силу с 2025 года, заявление необходимо подать не позднее конца ноября.
Новая ставка взноса будет действовать до тех пор, пока не будет подано заявление об ее изменении. По мере необходимости ставку взноса можно менять один раз в год. На основании заявлений, поданных до конца ноября, новая ставка будет применяться со следующего года, на основании заявлений, поданных в декабре, - с января год спустя. Увеличение ставки взноса не повлияет на поступления во вторую ступень за счет социального налога - эти отчисления при всех вариантах по-прежнему будут составлять 4%.
Повышение ставки налога с оборота
Общая ставка налога с оборота увеличилась с 20% до 22%. Повышение ставки налога с оборота с 20% до 22% приведет к росту цен на товары и услуги на 1,67%, а влияние на инфляцию в 2024 году достигнет 1,40%.
Отмена налоговых льгот в декларации о доходах
С 2024 года физические лица больше не смогут вычитать из облагаемого налогом дохода дополнительно не облагаемый налогом доход за детей, дополнительно не облагаемый налогом доход за супруга или проценты по жилищному кредиту. В декларации о доходах, подаваемой за нынешний год, эти вычеты делать еще разрешается.
Повысится минимальная обязанность по социальному налогу
В 2024 году ежемесячная ставка, являющаяся основанием для уплаты социального налога, повысится с 654 евро в 2023 году до 725 евро, т.е. минимальная обязанность работодателя по социальному налогу составит 239,25 евро в месяц.
Повышение акцизов
Акцизы на алкоголь и табак повысятся на 5% и изменятся ставки налогов на различные виды азартных игр. Кроме того, с 1 мая на 7% увеличится акциз на топливо, акциз на природный газ - на 20%, акциз на электроэнергию - на 45%. Ставки акцизов на топливо и электроэнергию после временного снижения в 2020 году будут повышаться постепенно со следующего года.
Обязанность платформ по отчетности
Онлайн-платформы начнут предоставлять Налогово-таможенному департаменту информацию как о лицах, действующих через платформы, так и о полученных ими доходах. Информация предоставляется один раз в год и впервые будет предоставлена в январе 2024 года о доходах, полученных в 2023 году.
Информационная обязанность поставщика платежных услуг
В дальнейшем поставщик платежных услуг должен хранить и передавать налоговому управляющему данные о трансграничных платежах. Информацию о получателях платежей необходимо предоставлять, если общее количество платежей на одного получателя платежей превышает 25 платежей в квартал. Обмен информацией о собранных платежных данных будет осуществляться налоговыми управляющими ЕС через центральную информационную систему электронных платежей CESOP и будет способствовать снижению мошенничества в трансграничной электронной торговле.
Необлагаемый доход пенсионера по старости
В 2024 году средняя пенсия по старости повысится до 776 евро в месяц, или до 9312 евро в год, до такого же уровня вырастет и не облагаемый налогом доход пенсионеров по старости. На величину последнего не влияют доходы пенсионера по старости.
Информационная обязанность поставщиков услуг виртуальных ценностей
Начиная с 2024 года действующие в Эстонии поставщики услуг виртуальных ценностей должны будут регулярно предоставлять Банку Эстонии и Бюро данных по отмыванию денег данные о своей деятельности, мерах, применяемых во имя добросовестного обслуживания клиентов, об оказанных услугах, активах и обязательствах. Регулярная отчетность позволит обновлять картину рисков в секторе, а Бюро данных по отмыванию денег быстрее реагировать на угрозы и оперативнее принимать меры по снижению рисков.
Cнижение должностных окладов высших государственных служащих
Согласно поправке к закону, в следующие четыре года предусмотренное повышение зарплат премьер-министра и министров, членов Государственного суда, генерального государственного прокурора, государственного секретаря, судей окружных, уездных и административных судов, государственного примирителя и уполномоченного по вопросам гендерного равенства и равного обращения будет наполовину меньше, чем предполагалось бы с учетом соответствующего индекса. То есть вместо роста на 11% в 2024 году зарплата министров увеличится на 5,5%.
Изменение коснется также тех государственных служащих, зарплата которых связана с зарплатой высших должностных лиц: канцлеров, государственных прокуроров и др. прокуроров, помощников судей и судебных юристов, членов комиссии по рассмотрению возражений по государственным закупкам, руководителей комиссий по трудовым спорам. В 2028 году прежний порядок расчета должностных окладов будет восстановлен.