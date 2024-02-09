ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Изменения в законах, вступившие в силу в 2024 году

Увеличение взносов во вторую пенсионную ступень

С 2024 года можно подавать заявления об увеличении ставки взносов во вторую пенсионную ступень с 2% до 4% или 6% от брутто-зарплаты начиная с 2025 года. Повышение ставки взноса является добровольным, но это хорошая возможность повысить свой вклад во вторую ступень. Чтобы новая ставка взноса вступила в силу с 2025 года, заявление необходимо подать не позднее конца ноября.

Новая ставка взноса будет действовать до тех пор, пока не будет подано заявление об ее изменении. По мере необходимости ставку взноса можно менять один раз в год. На основании заявлений, поданных до конца ноября, новая ставка будет применяться со следующего года, на основании заявлений, поданных в декабре, - с января год спустя. Увеличение ставки взноса не повлияет на поступления во вторую ступень за счет социального налога - эти отчисления при всех вариантах по-прежнему будут составлять 4%.

Повышение ставки налога с оборота

Общая ставка налога с оборота увеличилась с 20% до 22%. Повышение ставки налога с оборота с 20% до 22% приведет к росту цен на товары и услуги на 1,67%, а влияние на инфляцию в 2024 году достигнет 1,40%.

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