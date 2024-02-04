В Эстонию возвращаются морозы

В ночь на понедельник переменная облачность. На островах по многим регионам снегопады, в материковой части страны снег местами. Местами туманы. Ветер юго-западный и западный, на северо-западе также северо-западный, 3–9, на побережье островов порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2–8 градусов мороза, на побережье островов местами ноль градусов. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снег, на островах также мокрый снег, местами метели. В первой половине дня ветер переменных направлений, 1–6 м/с.

Во второй половине дня ветер северо-западный, к вечеру поднимется до 4–10, на островах и западном побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на островах до 2 градусов тепла пишет rus.postimees.

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по многим регионам снегопады. Ветер северо-западный и северный, 3–9, до полуночи на островах порывами до 14 м/с. К утру ветер уляжется. Температура воздуха к утру опустится до 3-9 градусов мороза. Днем преимущественно облачно. По многим регионам слабый снег. Ветер северных направлений, 1–7 м/с. Температура воздуха 1–8 градусов мороза.

В ночь на среду облачно с прояснениями. По многим регионам слабый снег. Ветер переменных направлений, 1–6 м/с. Температура воздуха 6–13, на северо-востоке страны до 17 градусов мороза. Днем переменная облачность. Местами снегопады. Ветер переменных направлений, 2–7 м/с. Температура воздуха 3–8, на востоке страны 9–14 градусов мороза.