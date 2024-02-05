В Эстонии хотят увеличить иммиграционную квоту

Рийсало сообщил, что на прошлой неделе в ходе переговоров по государственной бюджетной стратегии была создана рабочая группа по вопросам рабочей силы во главе с министром экономики, которая должна вскоре провести заседание.

- Наша цель - обеспечить доступность квалифицированной рабочей силы. Мы начнем искать оптимальное решение. Посредством либерализации этой квоты или других мер, такие как секторальные исключения или создание списков доверенных работодателей, для которых этот процесс будет упрощен, - сказал министр экономики.

Деловые круги в Эстонии уже много лет указывают на то, что иммиграционные правила в стране слишком жесткие и предприятиям трудно привлекать рабочую силу из-за рубежа. По словам главы Центрального союза работодателей Эстонии Арто Ааса, в настоящее время в Эстонии действуют одни из самых жестких в Европе правил привлечения иностранной рабочей силы.

- Из-за старения населения и низкой рождаемости в Эстонии на рынке труда с каждым годом становится на несколько тысяч человек меньше. Без привлечения иностранной рабочей силы мы не сможем даже поддерживать нынешний уровень благосостояния, не говоря уже о быстром экономическом росте, - сказал Аас.

Он отметил, что Эстонии уже много лет не хватает ИТ-специалистов, но на самом деле нехватка рабочей силы ощущается во всех отраслях - от водителей и строителей до санитаров.

Летнее исследование OSKA также выявило нехватку рабочей силы в машиностроении, металлообрабатывающей и электронной промышленности. "Самым серьезным узким местом в отрасли является нехватка инженеров и специалистов с техническим высшим образованием, а также недостаточный приток новых кадров, что носит крайне критический характер и требует немедленных действий", - отмечается в исследовании.

Иммиграционная квота, т.е. число иностранцев, которым можно выдавать долгосрочное разрешение на работу, была установлена еще в 1990 году на уровне 0,1% населения, что сейчас составляет около 1300 человек в год. По оценке Центрального союза работодателей, эту квоту необходимо отменить или, по крайней мере, увеличить в несколько раз.