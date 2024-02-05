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Жители Эстонии в 2023 году сняли в банкоматах четыре миллиарда евро

Северное побережье
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

По словам руководителя отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Роосве, в прошлом году жители Эстонии сняли через банкоматы наличных на четыре миллиарда евро, сообщает rus.err.

- Тенденция такова, что доля наличных денег в розничных платежах постепенно снижается. На данный момент в Эстонии примерно 10% людей являются убежденными фанатами наличных, - сказал Роосве.

Представитель Банка Эстонии также напомнил о необходимости хранить дома разумное количество наличных.

- Чтобы в случае технологических сбоев, не будем называть их кризисами, была возможность переместиться из точки А в точку Б, купить хлеб, молоко и воду, заправить машину, - пояснил он.

Глава сети отделений Swedbank Брита Кульдкепп отметила, что наличные хоть и используются все реже, но никогда не исчезнут.

- Мы видим, что люди не используют наличные для расчетов в отделениях. Люди предпочитают расплачиваться картой. Теперь они используют свои телефоны и часы. Скорее, со временем потребность в наличных будет уменьшаться. Предприятия также поощряют не платить за услуги наличными, а расплачиваться картой, - сообщила Кульдкепп.

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Эстония
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