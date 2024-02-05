Жители Эстонии в 2023 году сняли в банкоматах четыре миллиарда евро

- Тенденция такова, что доля наличных денег в розничных платежах постепенно снижается. На данный момент в Эстонии примерно 10% людей являются убежденными фанатами наличных, - сказал Роосве.

Представитель Банка Эстонии также напомнил о необходимости хранить дома разумное количество наличных.

- Чтобы в случае технологических сбоев, не будем называть их кризисами, была возможность переместиться из точки А в точку Б, купить хлеб, молоко и воду, заправить машину, - пояснил он.

Глава сети отделений Swedbank Брита Кульдкепп отметила, что наличные хоть и используются все реже, но никогда не исчезнут.

- Мы видим, что люди не используют наличные для расчетов в отделениях. Люди предпочитают расплачиваться картой. Теперь они используют свои телефоны и часы. Скорее, со временем потребность в наличных будет уменьшаться. Предприятия также поощряют не платить за услуги наличными, а расплачиваться картой, - сообщила Кульдкепп.