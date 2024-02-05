В Нарве владельцев квартир будут мотивировать инвестировать в жилой фонд

Раунд раунд подачи заявок на получение пособий на реновацию через фонд Kredex открылся 24 января, и к началу февраля заявками была покрыта лишь треть из выделяемых 9,4 млн евро, несмотря на то, что пособие на комплексную реновацию никогда не было таким выгодным - 70% от стоимости работ.

По словам эксперта по проектам Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Харди Мурула, причины низкой активности давно известны: комплексная реновация не считается доступной, гражданская активность оставляет желать лучшего, не хватает навыков делопроизводства и ко всему прочему у жителей городов Ида-Вирумаа нет хорошего примера для подражания.

- У нас вообще нет таких хороших примеров, когда здания уже были бы приведены в порядок, достигнута экономия энергии. Если появится один квартал, где все здания благодаря реновации стали энергоэффективными и красивыми, а общественное пространство между зданиями также было приведено в порядок, это, безусловно, вдохновит других, - считает Мурула.

Один из таких демо-кварталов может быть создан в Нарве. Этим летом о финансировании комплексной реновации можно будет ходатайствовать из средств Фонда справедливого перехода, которые покроют до 80% расходов. Нарва рассчитывает отремонтировать пять многоквартирных домов в Старом городе.

- Мы собираемся провести групповую реновацию домов, их должно быть минимум пять. Для этого мы выбрали дома с нечетными номерами на улице Виру, от Стокгольмской площади вверх. Так мы сможем отремонтировать небольшой квартал. Эти пять домов сейчас вписаны в проект, и мы надеемся, что это будет реализовано, - пояснил мэр Нарвы Яан Тоотс.

Квартирным товариществам на улице Виру обещали помочь с подготовительными работами.

- У нас есть возможность в рамках программы ELENA Европейского инвестиционного банка поддержать квартирные товарищества начиная с энергетического аудита и заканчивая проведением тендера на строительство и заключением договора, чтобы товариществам не нужно было думать о том, где заказать аудит, проектирование, кто подготовит тендер, кто напишет ходатайство. Все это мы можем предложить квартирным товариществам уже сегодня, - сообщил Мурула.

Однако для успешной реализации проекта нарвского демо-квартала в первую очередь необходимо заручиться согласием собственников квартир. Вопрос о комплексной реновации домов на улице Виру планируется обсудить на общих собраниях товариществ в ближайшие недели.