Эстония готовится легализовать дигитальные документы

Новый законопроект позволит внедрить приложение Mriik, работа которого заключается в том, что в будущем людям больше не придется носить с собой документы, а в мобильном приложении будут, например, ИД-карта и водительские права.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что, помимо прочего, на ИД-карту регистрируют и различные карты клиента, которыми в будущем можно будет пользоваться через телефон.

- Самый простой пример: если в магазине у вас попросят документ, что вы можете покупать табачные изделия или алкоголь, если сейчас вам придется предъявить ИД-карту, в будущем вы сможете просто с помощью телефона доказать, что вам 18 лет. Другие данные показывать в магазине не надо, - сказал он.

Приложение Mriik фактически уже тестируется и должно быть готово летом. Однако его можно будет использовать в полной мере, если Рийгикогу одобрит поправку к соответствующему закону.