Прошлый год стал рекордным по количеству случаев мошенничества

Как пишет в своем обзоре SEB банк, в 2023 году было выявлено на 90% больше случаев мошенничества, чем годом ранее. Средняя сумма понесенного ущерба увеличилась на 29%, сообщается в пресс-релизе SEB банка.

Количество случаев телефонного мошенничества увеличилось примерно на 133%. Сумма причиненного ущерба от этой схемы возросла на 136% - в среднем потерпевший терял около 6500 евро. Все чаще используется схема, когда злоумышленник убеждает жертву снять наличные со своего счета и передать их неизвестному лицу, обычно выдающему себя за сотрудника полиции.

Кроме того, возросло число случаев инвестиционного мошенничества - увеличилось как число выявленных случаев (на 82%), так и сумма ущерба (на 87%). В результате особенно "заманчивых предложений" средняя сумма потерь от инвестиционного мошенничества в 2023 году составила 6300 евро.

Фишнг - это вид мошенничества, при котором злоумышленники используют ссылки, чтобы заполучить данные банковских карт или доступ к интернет-банку либо банковскому приложению.

В прошлом году в основном распространялись текстовые сообщения и электронные письма якобы от имени различных поставщиков услуг или государственных органов. Кроме того, был отмечен высокий уровень сбора данных в средах купли-продажи (например, Facebook Marketplace) - злоумышленники якобы использовали ссылки для отслеживания посылок.