В прошлом году мошенники вели чрезмерно активную деятельность в Эстонии. Летом 2023 года число мошенничеств превысило все предыдущие пиковые показатели предыдущих лет.
Прошлый год стал рекордным по количеству случаев мошенничества
Как пишет в своем обзоре SEB банк, в 2023 году было выявлено на 90% больше случаев мошенничества, чем годом ранее. Средняя сумма понесенного ущерба увеличилась на 29%, сообщается в пресс-релизе SEB банка.
Количество случаев телефонного мошенничества увеличилось примерно на 133%. Сумма причиненного ущерба от этой схемы возросла на 136% - в среднем потерпевший терял около 6500 евро. Все чаще используется схема, когда злоумышленник убеждает жертву снять наличные со своего счета и передать их неизвестному лицу, обычно выдающему себя за сотрудника полиции.
Кроме того, возросло число случаев инвестиционного мошенничества - увеличилось как число выявленных случаев (на 82%), так и сумма ущерба (на 87%). В результате особенно "заманчивых предложений" средняя сумма потерь от инвестиционного мошенничества в 2023 году составила 6300 евро.
Фишнг - это вид мошенничества, при котором злоумышленники используют ссылки, чтобы заполучить данные банковских карт или доступ к интернет-банку либо банковскому приложению.
В прошлом году в основном распространялись текстовые сообщения и электронные письма якобы от имени различных поставщиков услуг или государственных органов. Кроме того, был отмечен высокий уровень сбора данных в средах купли-продажи (например, Facebook Marketplace) - злоумышленники якобы использовали ссылки для отслеживания посылок.
В банке обнаружили, что в 2023 году было совершено на 96% больше случаев передачи данных с использованием ссылок, чем в позапрошлом году. Несмотря на это, средняя сумма материального ущерба снизилась на 26%, составив 500 евро.
Платформы купли-продажи - излюбленное место преступников, поскольку там очень легко найти жертву. Наблюдается и резкая тенденция к росту мошенничеств при совершении сделки купли-продажи между частными лицами, когда деньги перемещаются, но покупатель не получает свой товар.
"Преступники в основном являются гражданами Эстонии, поэтому стоит немедленно обратиться в полицию, если вы стали жертвой мошенничества," отмечают в банке.
Число случаев любовных афер (Romance scam) увеличилось на 63% по сравнению с прошлым годом. В случае этого вида мошенничества сумма материального ущерба снизилась в среднем на 4200 евро, или на 35%.
В банке также отмечают активный рост числа случаев кредитного мошенничества. Люди, столкнувшиеся со сложностями из-за возросших расходов, начинают искать возможности кредитования в интернет среде. Однако найденное там предложение часто является частью мошеннической схемы.
Увеличилось и количество мошенничеств с пожертвованиями и наследством, когда на адрес электронной почты или в социальных сетях сообщают о большой сумме. К сожалению, в это поверили многие, и зачастую ради получения денег потерпевшие платили преступникам последние сбережения. Пострадавшие потеряли меньше денег по сравнению с 2022 годом - в среднем 1550 евро.
В банке отметили, что ожидать от текущего года уменьшения активности мошенников, увы, не приходится.
"Мы сели в поезд, который в 2023 году набрал огромную скорость. Невозможно сразу остановить мошенничество, но мы можем существенно замедлить этот поезд. Основная причина, по которой столько денег утекает в преступность в Эстонии, - это наши люди. Осведомленность нашего общества все еще слишком низка, чтобы быстро затормозить этот мчащийся поезд - знания, позволяющие оценивать критические ситуации и распознавать опасности, очень низки", - добавили в банке.