Вечером 30 декабря, около 19:50, перед магазином Maxima на улице Вабадусе в Нарва-Йыэсуу произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серый седан выезжал задним ходом с парковочного места и врезался в стоявшую позади него Kia.
Полиция ищет виновника ДТП
Водитель, вызвавший аварию с причинением материального ущерба, покинул место ДТП.
Полиция в первую очередь просит водителя самому связаться со следователем.
"Также ждем информации от внимательных людей, которые оказались свидетелями этого ДТП в тот вечер, знают номер автомобиля или его водителя. Информацию ожидаем по телефону 337 2531 или по электронной почте natalja.zhebrovnaya@politsei.ee", - говорит в сообщении полиции.