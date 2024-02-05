Полиция ищет виновника ДТП

"Также ждем информации от внимательных людей, которые оказались свидетелями этого ДТП в тот вечер, знают номер автомобиля или его водителя. Информацию ожидаем по телефону 337 ​​2531 или по электронной почте natalja.zhebrovnaya@politsei.ee", - говорит в сообщении полиции.