Пн, 5.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Полиция ищет виновника ДТП

Северное побережье
Copy
Фото с видео с места аварии 30 декабря 2023 года
Фото с видео с места аварии 30 декабря 2023 года Фото: PPA

Вечером 30 декабря, около 19:50, перед магазином Maxima на улице Вабадусе в Нарва-Йыэсуу произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серый седан выезжал задним ходом с парковочного места и врезался в стоявшую позади него Kia. 

Водитель, вызвавший аварию с причинением материального ущерба, покинул место ДТП.

Полиция в первую очередь просит водителя самому связаться со следователем.

"Также ждем информации от внимательных людей, которые оказались свидетелями этого ДТП в тот вечер, знают номер автомобиля или его водителя. Информацию ожидаем по телефону 337 ​​2531 или по электронной почте natalja.zhebrovnaya@politsei.ee", - говорит в сообщении полиции.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва-Йыэсуу
Наверх