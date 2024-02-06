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У нынешней футбольной команды "Narva Trans" сильная грузинская составляющая

Эрик Гамзеев
, журналист
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Во взрослой футбольной карьере 33-летнего Важи Немсадзе "Narva Trans" - первый клуб за пределами его родной Грузии.
Во взрослой футбольной карьере 33-летнего Важи Немсадзе "Narva Trans" - первый клуб за пределами его родной Грузии. Фото: Narva Trans

Лучшая футбольная команда Ида-Вирумаа "Narva Trans" наняла на стартующий сезон аж четырех грузинских футболистов.

Первый новобранец, атакующий полузащитник Закария Бегларишвили родом из Грузии, но большую часть своей карьеры провел в ведущих эстонских клубах, а также имеет эстонское гражданство. Вслед за ним "Trans" подписал 25-летнего центрального защитника Шалву Бурджанадзе, который до сих пор выступал только за грузинские клубы. В конце прошлой недели "Trans" объявил, что к команде присоединится и 33-летний опорный полузащитник Важа Немсадзе, чья взрослая карьера также прошла в Грузии. Он является сыном Георгия Немсадзе, который в 1990-х годах провел 69 матчей за сборную Грузии и выступал за клубы Германии, Швейцарии, Италии и Шотландии.

В понедельник президент "Trans" Николай Бурдаков подтвердил "Северному побережью", что к команде присоединится и четвертый грузинский футболист, 24-летний нападающий Серго Кухианидзе, который на выходных забил гол, когда в матче Зимней лиги Ливонии "Trans" со счетом 4:1 обыграл команду "Grobinas", вышедшую в Латвийскую высшую лигу. Кроме него, голами отметились также Немсадзе и воспитанники "Trans" Максим Максимкин и Александр Егоров.

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