У нынешней футбольной команды "Narva Trans" сильная грузинская составляющая

Первый новобранец, атакующий полузащитник Закария Бегларишвили родом из Грузии, но большую часть своей карьеры провел в ведущих эстонских клубах, а также имеет эстонское гражданство. Вслед за ним "Trans" подписал 25-летнего центрального защитника Шалву Бурджанадзе, который до сих пор выступал только за грузинские клубы. В конце прошлой недели "Trans" объявил, что к команде присоединится и 33-летний опорный полузащитник Важа Немсадзе, чья взрослая карьера также прошла в Грузии. Он является сыном Георгия Немсадзе, который в 1990-х годах провел 69 матчей за сборную Грузии и выступал за клубы Германии, Швейцарии, Италии и Шотландии.