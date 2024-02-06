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Кохтла-Ярве планирует расторгнуть соглашения о сотрудничестве с российскими городами-побратимами

Эрик Гамзеев
, журналист
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В декабре 2019 года, когда пять лет назад Россия уже оккупировала Крым и Донбасс, тогдашний мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и председатель собрания Рийна Иванова, которая сейчас также является членом правящей коалиции в городском собрании, принимали делегацию из Великого Новгорода во главе с мэром Сергеем Бусуриным.
В декабре 2019 года, когда пять лет назад Россия уже оккупировала Крым и Донбасс, тогдашний мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и председатель собрания Рийна Иванова, которая сейчас также является членом правящей коалиции в городском собрании, принимали делегацию из Великого Новгорода во главе с мэром Сергеем Бусуриным. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

У Кохтла-Ярве по-прежнему есть четыре братских города или района в России, хотя эта страна-агрессор уже почти десять лет ведет захватническую войну в Украине. Горуправление планирует в ближайшее время расторгнуть эти договоры.

На сайте Кохтла-Ярве указано, что у города есть 11 городов-побратимов или районов за рубежом, четыре из них - Великий Новгород, Саранск, Кингисепп и Сланцы - расположены в России, а один, Солигорск, - в Белоруссии, которая является ближайшим союзником России в завоевательной войне.

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