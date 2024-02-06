Кохтла-Ярве планирует расторгнуть соглашения о сотрудничестве с российскими городами-побратимами

В декабре 2019 года, когда пять лет назад Россия уже оккупировала Крым и Донбасс, тогдашний мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и председатель собрания Рийна Иванова, которая сейчас также является членом правящей коалиции в городском собрании, принимали делегацию из Великого Новгорода во главе с мэром Сергеем Бусуриным.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik