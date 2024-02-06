Властный союз Центристской и Социал-демократической партий избрал председателем ревизионной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания центриста Евгения Салтыкова, который ранее в уголовном порядке был наказан за мошенничество. Нынешний председатель собрания Эдуард Одинец, десятилетиями находясь в оппозиции, боролся за то, чтобы место председателя ревизионной комиссии, согласно доброй политической традиции, доставалось представителю оппозиции.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы не уступили пост председателя ревизионной комиссии представителю оппозиции
Эдуард ОДИНЕЦ, председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания, СДПЭ:
- Согласен, что по доброй традиции председателем ревизионной комиссии должен быть представитель оппозиции. Но это временное решение. Мы пришли к выводу, что необходимо более тщательно расследовать деятельность предыдущего городского управления, где, по нашему мнению, не все в порядке. Поэтому мы сочли правильным избрать главой ревизионной комиссии депутата от коалиции.
Более того, Евгений Салтыков и ранее возглавлял ревизионную комиссию.