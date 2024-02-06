ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы не уступили пост председателя ревизионной комиссии представителю оппозиции

- Согласен, что по доброй традиции председателем ревизионной комиссии должен быть представитель оппозиции. Но это временное решение. Мы пришли к выводу, что необходимо более тщательно расследовать деятельность предыдущего городского управления, где, по нашему мнению, не все в порядке. Поэтому мы сочли правильным избрать главой ревизионной комиссии депутата от коалиции.