Решено ⟩ Государство приступит к закрытию гимназии в Кивиыли в 2025 году

Руководитель отдела управления государственными школами Министерства образования и науки Райво Труммал сказал, что в 2024/25 учебном году в Кивиылиской 1-й средней школе по-прежнему будет проводиться прием в гимназию, а кроме того, пройдут единые вступительные испытания госгимназий Ида-Вирумаа, в которых примет участие и Кивиылиская 1-я средняя школа.