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Решено ⟩ Государство приступит к закрытию гимназии в Кивиыли в 2025 году

Эрик Калда
, журналист
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Чтобы прояснить позицию министерства, представитель министерства Хилле Ильвес трижды встречалась с жителями Кивиыли, однако взаимопонимания относительно будущего гимназии достигнуто не было.
Чтобы прояснить позицию министерства, представитель министерства Хилле Ильвес трижды встречалась с жителями Кивиыли, однако взаимопонимания относительно будущего гимназии достигнуто не было. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Несмотря на противодействие общины, Министерство образования и науки приняло решение закрыть гимназическую часть Кивиылиской 1-й средней школы. Правда, это произойдет не в следующем учебном году, а через год.

Руководитель отдела управления государственными школами Министерства образования и науки Райво Труммал сказал, что в 2024/25 учебном году в Кивиылиской 1-й средней школе по-прежнему будет проводиться прием в гимназию, а кроме того, пройдут единые вступительные испытания госгимназий Ида-Вирумаа, в которых примет участие и Кивиылиская 1-я средняя школа.

Министерство: целью является плавный переход

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