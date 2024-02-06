ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Новый стандарт гимназии - это не только представительные школьные здания

Государство хочет видеть обе эти школы в будущем в качестве основных, несмотря на противостояние местных жителей. Решение о закрытии гимназической ступени в Кивиыли с 2025/26 учебного года уже принято, а в случае Тойла волость должна решить, хочет ли она и дальше содержать гимназию или примет предложенный государством пряник в виде новой основной школы и закроет гимназическую часть.

Когда вчера руководители семи гимназий Вирумаа договорились о том, что вступительные экзамены будут едиными для всех, министр Кристина Каллас сказала, что цель состоит в том, чтобы унифицировать уровень гимназического образования. И, конечно, цель состоит в том, чтобы убедиться, что этот уровень достаточно высок для того, чтобы учащиеся, пришедшие оттуда, могли продолжить свое академическое образование.

Похоже, министерству все же предстоит еще много работы, чтобы убедить родителей учеников Кивиыли и Тойла, а также родителей из региона Алутагузе, который уже, по сути, решил закрыть свою гимназию, в том, что возможности их детей получить хорошее образование в ходе реформы улучшатся, а не ухудшатся. Ведь именно этот аргумент о сокращении возможностей используют сейчас противники реформы. Реформа будет оправданна только в том случае, если произойдет качественный скачок не только в строительстве современных зданий и учебных классов, но и в содержании образования.