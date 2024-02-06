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Комиссия по надзору за финансированием партий приступила к делопроизводству в отношении руководителей города Кохтла-Ярве

Эрик Гамзеев
, журналист
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Скриншот предрождественского видеопоздравления руководителей города Кохтла-Ярве, которое находится на рассмотрении комиссии по надзору за финансированием политических партий.
Скриншот предрождественского видеопоздравления руководителей города Кохтла-Ярве, которое находится на рассмотрении комиссии по надзору за финансированием политических партий. Фото: Kohta-Järve linnavalitsus

Комиссия по контролю за финансированием политических партий начала разбирательство в отношении мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело и председателя горсобрания Эдуарда Одинца в связи с возможным нарушением Закона о политических партиях в их предрождественском видеопоздравлении.

В представленном комиссии заявлении отмечается, что 23 декабря прошлого года на официальной странице Кохтла-Ярвеского городского управления в "Фейсбуке" было размещено видео "Праздничное поздравление председателя городского собрания и мэра города". "В видео использована официальная символика города, и можно сделать вывод, что заказчиком и обладателем прав является город Кохтла-Ярве. В то же время мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и председатель городского собрания Эдуард Одинец на своих станицах в "Фейсбуке" опубликовали то же видело в чуть расширенном виде. Данное обстоятельство указывает на то, что видео снято и позже смонтировано персонально по заказу Эдуарда Одинца и Хенри Казело", - говорится в заявлении.

Заявителю остается неясным, кто заказал и оплатил видео и кому принадлежат права на его использование. Если видео было заказано и оплачено Кохтла-Ярвеской городской управой, то возникает вопрос, использовали ли Одинец и Казело публичные деньги, принадлежащие городу Кохтла-Ярве, для создания собственной политической рекламы. Заявитель просит комиссию выяснить обстоятельства, связанные с финансированием видеороликов.

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