Комиссия по надзору за финансированием партий приступила к делопроизводству в отношении руководителей города Кохтла-Ярве

В представленном комиссии заявлении отмечается, что 23 декабря прошлого года на официальной странице Кохтла-Ярвеского городского управления в "Фейсбуке" было размещено видео "Праздничное поздравление председателя городского собрания и мэра города". "В видео использована официальная символика города, и можно сделать вывод, что заказчиком и обладателем прав является город Кохтла-Ярве. В то же время мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и председатель городского собрания Эдуард Одинец на своих станицах в "Фейсбуке" опубликовали то же видело в чуть расширенном виде. Данное обстоятельство указывает на то, что видео снято и позже смонтировано персонально по заказу Эдуарда Одинца и Хенри Казело", - говорится в заявлении.