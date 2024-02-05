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Выпускникам основных школ упростили поступление в гимназию

Северное побережье
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Йыхвиская гимназия.
Йыхвиская гимназия. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Директора семи государственных гимназий Северо-Востока подписали соглашение, благодаря которому выпускникам основных школ теперь будет достаточно сдать один вступительный экзамен, а затем просто выбрать гимназию для поступления и записаться на собеседование. По мнению директоров гимназий, это существенно упростит процесс, сообщает rus.err.

Подписание состоялось перед началом торжественного открытия нового здания Нарвской эстонской гимназии в понедельник, 5 января.

- Считаю, что самое главное в том, что ученики сейчас выиграют. Конечно, они и раньше могли поступать куда угодно, но сейчас все на одном столе и все знают, какие есть правила. Ученики не тратят время и нервы, - сказал директор Кохтла-Ярвской госгимназии Хендрик Агур.

Это соглашение упрощает процесс поступления во все эти семь гимназий, а также открывает дополнительные возможности для сотрудничества между государственными гимназиями региона.

- Мы переговорили, какие у нас в этом регионе цели в сфере образования и каких учеников мы ждем. Сотрудничество уже началось, и, конечно, мы будем дальше сотрудничать - сможем выбирать друг у друга разные предметы по выбору, может быть, меняться учениками и учителями, - сказала директор Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар.

Соглашение подписали две нарвские госгимназии, гимназия в Силламяэ, госгимназии из Йыхви и Кохтла-Ярве, средняя школа из Кивийыли, а также Ракверская госгимназия. По мнению директора этой гимназии, несмотря на отдаленность Раквере от Нарвы, есть много плюсов в таком сотрудничестве.

- У нас уже есть реальные примеры. В первую очередь это разнообразие школ. Молодой человек из Нарвы найдет в Раквере что-то хорошее и интересное, также молодой человек из Раквере найдет что-то интересное в Нарве. Но есть еще один важный нюанс - это, например, изучение языка и языковая среда. Если молодой человек хочет переехать из Ида-Вирумаа в эстоноязычную среду, в среду с сильным эстонским языком, он чаще всего выбирает Раквере, у нас есть такие примеры, - сказала директор Ракверской госгимназии Лийза Пуусепп.

Как отметили директора гимназий, организованный ими процесс сотрудничества окажет серьезное влияние на уровень гимназического образования во всем регионе Вирумаа.

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