Уровень безработицы в Ида-Вирумаа превысил 14%

По состоянию на 4 февраля, на учете в Кассе по безработице стояли 55 592 человека - на 360 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке 8,3%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся за неделю с 13,9 до 14,1%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7853 (+73 за неделю).

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,9%, где общее число безработных составляет 192 человека.

В Харьюмаа уровень безработицы поднялся с 7,6% до 7,7%. Без работы в столичном регионе остаются 26 015 человек (+154 за неделю), большинство из них - жители Таллинна.

В Тартуском уезде уровень безработицы вырос с 7,3% до 7,4, а общее количество безработных - 5900.

По оценке Кассы по безработице, пик безработицы ожидается в первом квартале 2024 года.

По последнему прогнозу Банка Эстонии, в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%.