За год промышленное производство снизилось на 10%

Производство сократилось во всех трех секторах промышленности: в энергетике на 21%, в обрабатывающей промышленности на 9,8% и в горнодобывающей промышленности на 4,7%.

Объемы производства сокращались в каждом месяце 2023 года, и по итогам года выпуск промышленной продукции снизился до уровня 14-летней давности.

Объемы производства сократились в большинстве из 23 отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе в деревообработке (на 16,8%), в производстве продуктов питания (на 3,6%), металлоизделий (на 9,2%), строительных материалов (на 21,9%), а также компьютеров и электронного оборудования (на 8,7%).

Рост был отмечен в производстве сланцевого масла (на 18,8%), транспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 4,2%), а также в ремонте и монтаже машин и оборудования (на 8,4%).

В 2023 году 66,6% общего объема продукции обрабатывающей промышленности было поставлено на экспорт. В годовом исчислении экспорт сократился в текущих ценах и с поправкой на число календарных дней на 8,3%, а продажи на внутреннем рынке - на 7,3%.

В декабре объемы промышленного производства сократились по сравнению с тем же месяцем 2022 года на 2,5%, в обрабатывающей промышленности - на 1,6%. Производство электроэнергии количественно уменьшилось на 27,7%, а выработка тепловой энергии - на 1,2%.

В то же время в декабре объемы промышленного производства увеличились по сравнению с ноябрем на 5,3%, а в обрабатывающей промышленности - на 5,9% (с поправкой на сезонность).