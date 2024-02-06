Врач года: стандарты оказания медицинской помощи первичного уровня снижаются

- Сейчас мы вступили в очень странную фазу зарывания головы в песок. Утверждается, что почти у всех людей есть семейный врач. В то же время у части людей уже сейчас есть лишь некий "напоминающий семейную медицину продукт" с ограниченной доступностью или ограниченной компетентностью - люди, которые прошли обучение по какой-то другой специальности. Либо в центре семейной медицины прием ведет только семейная медсестра, а врач забегает туда один или два раза в неделю. Или семейная медсестра проводит телеконсультации. Так у нас уже обстоит дело в некоторых районах, - сказала Ле Валликиви, которая с 2017 по 2023 годы занимала пост главы Общества семейных врачей.