По мнению семейного врача Ле Валликиви, которую Эстонский фонд здоровья удостоил титула "врача года", стандарты оказания медицинской помощи первичного уровня снижаются, и этот процесс займет еще около десяти лет, пишет rus.err.
Врач года: стандарты оказания медицинской помощи первичного уровня снижаются
- Сейчас мы вступили в очень странную фазу зарывания головы в песок. Утверждается, что почти у всех людей есть семейный врач. В то же время у части людей уже сейчас есть лишь некий "напоминающий семейную медицину продукт" с ограниченной доступностью или ограниченной компетентностью - люди, которые прошли обучение по какой-то другой специальности. Либо в центре семейной медицины прием ведет только семейная медсестра, а врач забегает туда один или два раза в неделю. Или семейная медсестра проводит телеконсультации. Так у нас уже обстоит дело в некоторых районах, - сказала Ле Валликиви, которая с 2017 по 2023 годы занимала пост главы Общества семейных врачей.
По словам Валликиви, в странах с сильной медицинской помощью первичного уровня остальная медицина тоже сильная. Семейная медицина стремится обеспечить проактивность, последовательность медицинской помощи. Чтобы к врачу не вваливался насквозь больной человек, а чтобы врач имел возможность контролировать свой список пациентов и проверять, у кого из хронически больных людей болезнь под контролем, когда они в последний раз сдавали анализы и могут ли они самостоятельно справляться дома.
В интервью летом 2023 года Валликиви сказала, что каждый, у кого сейчас есть семейный врач, должен быть счастлив, потому что ситуация в сфере медицинской помощи первичного уровня катастрофическая и становится все хуже.