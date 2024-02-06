Союз строителей инфраструктуры: дороги станут хуже уже очень скоро

По словам исполнительного директора Союза строителей инфраструктуры Тармо Трея, дорожные строители мало что могут сделать для улучшения сложившейся ситуации.

- Наши руки связаны скудными бюджетными ресурсами. Мы также не можем обещать, что в ближайшем будущем ситуация изменится в лучшую сторону. Учитывая, как мало государство в ближайшие годы планирует инвестировать в дороги, их состояние будет быстро ухудшаться, - сказал Трей.

- Мы обязательно увидим серьезные проблемы на дорогах уже предстоящей весной, когда растает снег и многие гравийные дороги станут непроходимыми, - добавил Трей.

Местные самоуправления также пытаются инвестировать в гравийные дороги в пределах своих возможностей, но средств явно недостаточно. "Нет денег на обеспыливание гравийных дорог в ближайшие годы, хотя планировалось обработать обеспыливающими материалами большую часть таких дорог к 2030 году", - заявил Трей.

Новая программа обслуживания дорог, составленная Департаментом транспорта, предусматривает выделение в среднем 170 млн евро в год в течение следующих четырех лет на обслуживание государственных дорог. Однако, по словам Трея, для поддержания и небольшого улучшения нынешнего состояния дорог требуется как минимум 250 млн евро в год. С учетом инфляции эта цифра еще выше, отметил он.

- К сожалению, цифры, представленные в новой программе обслуживания дорог, означают, что состояние дорог Эстонии в ближайшие годы явно ухудшится, - заявил Трей, добавив, что восстанавливать состояние дорог значительно дороже, чем поддерживать его на определенном уровне.