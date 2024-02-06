Эстонский стартап привлек крупное финансирование на создание роботов

Привлеченные 90 миллионов долларов будут направлены на международную экспансию, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги по доставке товаров на дом.

Новые инвестиции, по словам представителя компании, позволят ей использовать достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения для дальнейшего развития своих технологий, ИИ и беспроводной зарядной инфраструктуры, расширяясь на международном уровне, особенно в сфере транспортных услуг, где роботы Starship будут интегрироваться с инфраструктурой доставки партнеров.

Starship была основана в 2014 году Янусом Фрийсом, работавшим в Skype, и Ахти Хейнла, который также является генеральным директором. Компания работает в 80 городах по всему миру, включая США, Великобританию, Германию, Данию, Эстонию и Финляндию.