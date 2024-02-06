ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Жителей Эстонии все больше тревожит рост цен на продукты

По данным опроса банка Citadele, 76% жителей Эстонии заявили, что больше всего их беспокоит рост цен на продукты питания. В Латвии и Литве такие опасения были несколько ниже: 64% и 66% соответственно.

- Примечательно, что рост цен на продукты питания беспокоит так много людей. Тот факт, что повышение цен существенно повлияло на 76% населения, показывает, что все больше людей вынуждены вносить изменения в свою продовольственную корзину. Цена на продукты питания затрагивает абсолютно всех, но пропорционально она в меньшей степени влияет на людей с более высокими доходами и заметнее - на население с более низкими заработными платами, - сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

По данным Департамента статистики Эстонии, в 2023 году индекс потребительских цен вырос по сравнению с предыдущим годом на 9,2%, причем одним из крупнейших повлиявших на это факторов стал рост цен на продукты питания. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом году увеличились в среднем на 15,8%.

Опрос банка Citadele показал, что после повышения цен на продукты питания, жителей Эстонии больше всего беспокоили возросшие цены на электроэнергию (55% респондентов), отопление и расходы на жилье (46% респондентов), а также топливо (37% респондентов).

При сравнении ситуации в странах Балтии бросается в глаза разница: если в Эстонии повышения расходов на здравоохранение опасаются 9% жителей, то в Латвии эта цифра составляет целых 29%, а в Литве - 18%. В Латвии 15% населения также боятся роста цен на лекарства.

- Простое объяснение заключается в том, что расходы на здравоохранение на человека в Эстонии ниже, и Касса здоровья покрывает тут большую часть расходов населения. Поэтому позитивно то, что даже при высоких ценах жителям Эстонии не приходится слишком много думать о том, смогут ли они финансово покрыть необходимые расходы на собственное здоровье, - отметила Марина Хакиайнен.

Исследование по заказу банка Citadele в трех странах Балтии в январе этого года провела исследовательская фирма Norstat. В каждой стране были опрошены по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.