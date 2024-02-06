Грузооборот на эстонских железных дорогах упал почти на 40%

- С одной стороны грустно, потому что у нас грузоперевозки снижались почти на 40%. С другой стороны, парадоксален тот факт, что интерес операторов резко рос. У нас с прошлого года работает латышский государственный оператор, - сказал коммерческий директор Eesti Raudtee Артур Райхманн.

Пассажирские перевозки, в отличие от грузов, росли. В 2023 году поездами местного сообщения было перевезено почти 8 млн пассажиров, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Тем не менее железнодорожный транспорт и содержание инфраструктуры обходятся государству в копеечку.

- Это будет обходиться дороже на несколько миллионов. Если взять прогноз объемом грузооборота эстонской железной дороги и национального перевозчика Operail, то объемы перевозок останутся прежними, но издержки из-за подорожания в некоторой степени увеличатся. То есть для бюджета это обойдется в 38-40 миллионов евро в перспективе четырех лет, - сказал вице-канцлер Министерства климата Сандер Сальму.

В этом и следующих годах в электрификацию и увеличение скоростей на эстонской железной дороге планируется инвестировать сотни миллионов евро.