Приговоры обвиняемым в убийстве в Йыуга вступили в силу

Вируским уездным судом Инге Пуллат была признана виновной в убийстве и осквернении трупа и приговорена к 16 годам лишения свободы, Айво Волошин - в убийстве, неправильном физическом обращении и осквернении трупа и приговорен к 7 годам лишения свободы, а Андрес Пуллат был признан виновным в осквернении трупа и оштрафован на 2660 евро. Тартуский окружной суд оставил приговор в силе.

Приговор окружного суда обжаловали в Госсуде Инге и Андрес Пуллат, которые в суде не признали себя виновными. Айво Волошин, во время процесса признавший себя виновным и безуспешно просивший окружной суд о смягчении своего наказания до четырех лет заключения, в Госсуд обращаться не стал.