Приговоры, вынесенные обвиняемым в убийстве хозяйки дома в деревне Йыуга волости Алутагузе в 2021 году, останутся в силе, поскольку Государственный суд в понедельник не принял в производство их апелляции.
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Приговоры обвиняемым в убийстве в Йыуга вступили в силу
Вируским уездным судом Инге Пуллат была признана виновной в убийстве и осквернении трупа и приговорена к 16 годам лишения свободы, Айво Волошин - в убийстве, неправильном физическом обращении и осквернении трупа и приговорен к 7 годам лишения свободы, а Андрес Пуллат был признан виновным в осквернении трупа и оштрафован на 2660 евро. Тартуский окружной суд оставил приговор в силе.