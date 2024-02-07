Ср, 7.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Приговоры обвиняемым в убийстве в Йыуга вступили в силу

Эрик Калда
, журналист
Copy
Инге Пуллат и Айво Волошину (входит через дверь) грозят годы тюремного заключения за убийство Майе Сяэр. Андрес Пуллат (рядом с Инге Пуллат) отделался денежным штрафом.
Инге Пуллат и Айво Волошину (входит через дверь) грозят годы тюремного заключения за убийство Майе Сяэр. Андрес Пуллат (рядом с Инге Пуллат) отделался денежным штрафом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Приговоры, вынесенные обвиняемым в убийстве хозяйки дома в деревне Йыуга волости Алутагузе в 2021 году, останутся в силе, поскольку Государственный суд в понедельник не принял в производство их апелляции.

Вируским уездным судом Инге Пуллат была признана виновной в убийстве и осквернении трупа и приговорена к 16 годам лишения свободы, Айво Волошин - в убийстве, неправильном физическом обращении и осквернении трупа и приговорен к 7 годам лишения свободы, а Андрес Пуллат был признан виновным в осквернении трупа и оштрафован на 2660 евро. Тартуский окружной суд оставил приговор в силе.

Приговор окружного суда обжаловали в Госсуде Инге и Андрес Пуллат, которые в суде не признали себя виновными. Айво Волошин, во время процесса признавший себя виновным и безуспешно просивший окружной суд о смягчении своего наказания до четырех лет заключения, в Госсуд обращаться не стал.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх