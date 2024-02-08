Искусство на грани реального и нереального

Известные ида-вируские художники Эдуард Зеньчик, Юрий Хорев, Ольга Тюрина и Мария Самбуко представят 17 новых живописных и графических произведений искусства. Работы, насыщенные вдохновением последних лет, являются не только творческими воплощениями, но и представляют уникальные истории, рассказанные авторами.

- Вы окунетесь в мир символизма и современности, где каждая картина - это погружение в душевные ландшафты художников, где сливаются грани между реальностью и нереальностью, - предвкушает Эдуард Зеньчик. - На открытии будет звучать живая музыка от Ивана Шека и Павла Клишина из Силламяэской музыкальной школы.

Состоится также презентация фотокниги Антона Сердюкова "Я люблю свой родной город Силламяэ". По словам автора, он всегда старался запечатлеть город во всех его состояниях - таким, какой он есть, каким его делают горожане. Книгу напечатали в Таллинне.

Гостей вернисажа ждет также презентация первого журнала "SillArt", в котором представлены все события, произошедшие в новой галерее за год.

- Это не просто галерея и хаб искусства, - подчеркнул один из ее основателей Эдуард Зеньчик. - Это некоммерческая организация, преследующая благородные цели в развитии культуры и современного искусства. На протяжении первого года здесь прошло множество выставок, фестивалей, кинопоказов и творческих встреч.

Нынешняя выставка продлится до 1 мая текущего года.