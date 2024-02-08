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Искусство на грани реального и нереального

Ирина Кивисельг
, журналист
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"Розовый закат в Португалии" - одно из четырех новых полотен Юрия Хорева, в котором отражается грусть расставания, но в то же время чувствуются заряд новой энергии и вера в завтрашний день.
"Розовый закат в Португалии" - одно из четырех новых полотен Юрия Хорева, в котором отражается грусть расставания, но в то же время чувствуются заряд новой энергии и вера в завтрашний день. Фото: Erakogu

Первую годовщину силламяэского творческого центра "SillArt Gallery & Sillart.Hub", объединяющего современное искусство, музыку и другие творческие направления, отметят художественной выставкой, которая откроется 10 февраля в 16.00. Вход свободный.

Известные ида-вируские художники Эдуард Зеньчик, Юрий Хорев, Ольга Тюрина и Мария Самбуко представят 17 новых живописных и графических произведений искусства. Работы, насыщенные вдохновением последних лет, являются не только творческими воплощениями, но и представляют уникальные истории, рассказанные авторами.

- Вы окунетесь в мир символизма и современности, где каждая картина - это погружение в душевные ландшафты художников, где сливаются грани между реальностью и нереальностью, - предвкушает Эдуард Зеньчик. - На открытии будет звучать живая музыка от Ивана Шека и Павла Клишина из Силламяэской музыкальной школы.

Состоится также презентация фотокниги Антона Сердюкова "Я люблю свой родной город Силламяэ". По словам автора, он всегда старался запечатлеть город во всех его состояниях - таким, какой он есть, каким его делают горожане. Книгу напечатали в Таллинне.

Гостей вернисажа ждет также презентация первого журнала "SillArt", в котором представлены все события, произошедшие в новой галерее за год.

- Это не просто галерея и хаб искусства, - подчеркнул один из ее основателей Эдуард Зеньчик. - Это некоммерческая организация, преследующая благородные цели в развитии культуры и современного искусства. На протяжении первого года здесь прошло множество выставок, фестивалей, кинопоказов и творческих встреч.

Нынешняя выставка продлится до 1 мая текущего года.

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