Использованной бумаге можно подарить новую жизнь

Большие интерьерные корзины и мисочки для фруктов, объемные сундуки, маленькие шкатулки, хлебницы, куклы, украшения и декор мебели - это лишь небольшой перечень того, что можно сплести из бумаги, а точнее, из бумажных трубочек. Современная версия лозоплетения, когда вместо ивовых прутьев и ротанга используют трубочки, свернутые из старых журналов, газет и рекламных буклетов. На первый взгляд их трудно отличить от вещей, сплетенных из лозы. Но в отличие от прутьев они выглядят более аккуратными, ведь у безупречно ровных трубочек нет сучков и природных неровностей.

Йыхвиска Светлана Зайцева увлеклась плетением из бумажных трубочек лет восемь назад, вела образовательные курсы для взрослых, где они вместе попробовали эту технику, а она увлеклась настолько, что это стало ее хобби.

- Бумага дает больше возможностей, чем традиционные материалы, - уверяет она. - Техника продумана так, что при плетении одна трубочка незаметно и надежно присоединяется к другой, образуя бумажную лозу какой угодно длины: прутики так не склеить. Концы природной лозы не всегда спрячешь незаметно, а бумажные можно. Большой плюс изделий из трубочек - их легкость, при этом изделия довольно прочные.

Для Светланы не менее важно то, что сырье всегда доступно, а переработав ненужные газеты и буклеты, даришь бумаге новую жизнь, получается твой личный вклад в сохранение природы.

- Это хорошая возможность занять досуг, такое рукоделие успокаивает, дарит эмоции и возможность проявить фантазию, - говорит она. - Можно оформить оригинально интерьер, плетеные изделия могут использоваться в хозяйстве, ведь они выглядят презентабельно. Мой принцип: не делать вещи для демонстрации, чтобы поставить на полочку и любоваться, а чтобы их можно было использовать в быту. Пока самая объемная моя работа - лежанка для большой собаки, но в голове еще немало идей.

Светлана впервые представит свои изделия широкой публике, в коллекции около сорока предметов, хотя сделала гораздо больше, но многое раздарила.

- Меня часто просят сплести что-то, но я не люблю работать на заказ, а создаю то, что мне самой в данный момент хочется и нравится. Люблю экспериментировать. Всегда говорю: лучше сделайте сами, с удовольствием поделюсь секретами ремесла, а в будущем, возможно, даже открою курсы плетения - это полезное, увлекательное, доступное всем, потому что малозатратное рукоделие.