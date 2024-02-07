Эрик Гамзеев: Денежные толоки в Ида-Вирумаа

Летом 2020 года я писал, что "справедливый переход" для Ида-Вирумаа - это пока что только луч надежды, который мечется в полутемной комнате, его непосредственную пользу для уезда понять сейчас довольно сложно, но этого солнечного зайчика все же стоит поймать и по максимуму использовать.

Хотя вот уже три с половиной года политики твердят о том, что фонд справедливого перехода решит значительную часть проблем Ида-Вирумаа и поможет уезду подняться, ощутимых результатов пока нет. Если летом 2020 года уровень безработицы в Ида-Вирумаа вырос до 13 процентов из-за масштабных увольнений шахтеров и энергетиков и ограничений из-за коронавируса, то теперь, в феврале 2024 года, когда этих ограничений больше нет, уровень безработицы составляет уже 14,1 процента.

Если три года назад приходилось искать ответ на вопрос, почему в постсланцевую эпоху новые компании должны приходить в Ида-Вирумаа, граничащий на окраине Европейского союза с Россией, экономическое сотрудничество с которой, скорее всего, будет нарушено на долгие годы, то сейчас мы находимся в ситуации, когда в конце предложения вместо слова "нарушено" правильно использовать слово "прекращено". Понятно, что чем ближе к границе воинственной России, тем более сдержанно бизнес готов идти на новые риски и тем неохотнее банки дают под это кредиты.