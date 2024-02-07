Тем, кто хочет свершить что-то новое в Ида-Вирумаа, сейчас самое время, так сказать, записаться на денежные толоки.
Эрик Гамзеев: Денежные толоки в Ида-Вирумаа
Летом 2020 года я писал, что "справедливый переход" для Ида-Вирумаа - это пока что только луч надежды, который мечется в полутемной комнате, его непосредственную пользу для уезда понять сейчас довольно сложно, но этого солнечного зайчика все же стоит поймать и по максимуму использовать.
Хотя вот уже три с половиной года политики твердят о том, что фонд справедливого перехода решит значительную часть проблем Ида-Вирумаа и поможет уезду подняться, ощутимых результатов пока нет. Если летом 2020 года уровень безработицы в Ида-Вирумаа вырос до 13 процентов из-за масштабных увольнений шахтеров и энергетиков и ограничений из-за коронавируса, то теперь, в феврале 2024 года, когда этих ограничений больше нет, уровень безработицы составляет уже 14,1 процента.
Если три года назад приходилось искать ответ на вопрос, почему в постсланцевую эпоху новые компании должны приходить в Ида-Вирумаа, граничащий на окраине Европейского союза с Россией, экономическое сотрудничество с которой, скорее всего, будет нарушено на долгие годы, то сейчас мы находимся в ситуации, когда в конце предложения вместо слова "нарушено" правильно использовать слово "прекращено". Понятно, что чем ближе к границе воинственной России, тем более сдержанно бизнес готов идти на новые риски и тем неохотнее банки дают под это кредиты.
Если во время экономического спада повышаются налоги, а минимальная заработная плата увеличивается значительнее, чем раньше, это также оказывает не стимулирующее, а тормозящее воздействие на бизнес. Расходы растут, а доходы - нет, что приводит к сокращению рабочих мест, а некоторые предприятия и вовсе закрывают свои двери.
В то же время повышение экологических налогов грозит еще сильнее перекрыть кислородный кран той части сланцевой промышленности, которая сумела выжить и обеспечить хорошо оплачиваемыми рабочими местами тех местных жителей, которых еще не сократили, а также налоговыми поступлениями государственный бюджет и бюджеты местных городов и волостей.
К сожалению, возникновение проблем в Ида-Вирумаа на пять-десять лет опережает их решение. Долгосрочный план должен иметься, но в повседневной жизни он мало чем поможет, особенно когда выясняется, что цели, поставленные пять лет назад, плавно сдвигаются. К примеру, ключевые социально-экономические цели, сформулированные в подготовленной Министерством финансов ида-вируской программе деятельности на 2015-2020 годы, до сих пор не достигнуты.
"Предприимчивых людей также может приободрить осознание того, что именно во время экономического спада обычно полезно готовиться к подъему".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Но давайте попробуем сохранять оптимизм перед лицом такого печального положения дел и видеть, что стакан по-прежнему наполовину полон и в будущем он не станет более пустым. Есть, по крайней мере, один очевидный результат работы фонда справедливого перехода: благодаря почти 20 миллионам евро из этого фонда в Нарве строится завод по производству магнитов и набираются первые сотрудники. Суммы поменьше на расширение своей деятельности также получили завод ветряных турбин в Кохтла-Ярве и нарвское металлообрабатывающее предприятие "Fortaco". Идет подготовка к строительству киногородка в Йыхви.
Чиновники, находящиеся в курсе деятельности фонда справедливого перехода, подтверждают, что количество заявок постепенно увеличивается и одновременно открываются новые меры. Но несколько сотен миллионов евро все еще доступны. Из уст этих чиновников, а также политиков все громче и громче звучат призывы отправиться на, так сказать, денежные толоки в Ида-Вирумаа. Звучит примерно так же, как в далеком прошлом отправляли в сельскую местность на картошку. Но условия, если учесть соотношение поддержки и собственного участия, благоприятные. У сборщиков есть хорошие возможности, образно говоря, обеспечить себя хотя бы картофелем на зиму.
Не стоит возлагать больших надежд на волшебную силу этого фонда. Но те возможности, которые он предлагает, Ида-Вирумаа упускать не должен. Совершенно очевидно, что в ситуации, когда расходы на оборону необходимо увеличивать, а экономический спад продолжается, нельзя предполагать, что государство смогло бы вкладываться в развитие регионов существенно больше, чем раньше. В Ида-Вирумаа сейчас помогает фонд справедливого перехода, который из-за рамок, установленных Европейским союзом, больше подходит для обязательной программы, чем для произвольной, если использовать терминологию фигурного катания. Но у других уездов нет и такой возможности.
Предприимчивых людей также может приободрить осознание того, что именно во время экономического спада обычно полезно готовиться к подъему. Поэтому призывы ознакомиться с возможностями и условиями, предлагаемыми фондом справедливого перехода, составить планы и подготовить ходатайства весьма уместны. Это касается не только местных жителей, но и всех тех, кто хочет сделать в Ида-Вирумаа что-то новое, полезное для себя и региона.