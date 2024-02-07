В преддверии юбилея Эстонской Республики президент Алар Карис поблагодарит нескольких отличившихся идавирусцев за то, что они делают жизнь в Эстонии лучше, и вручит им награды.
ВИДЕО ⟩ Президент отметил наградами нескольких идавирусцев
Награду получит Айме Толга, провизор с самым долгим стажем работы в Эстонии, проработавшая в этой должности в Кохтла-Ярве 60 лет.
Президент поблагодарит Анне Уттендорф, активистку культурной жизни Ида-Вирумаа, которая несколько десятилетий руководила культурной жизнью Йыхви и в настоящее время является ида-вирумааским специалистом по народной культуре.
Маре Роозилехт, директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, которая также является руководителем Вирумааского общества образования, получит государственную награду за работу по развитию образования в Ида-Вирумаа.
Георгий Белоцерковский, главный врач и психиатр Ахтмеской больницы, получит награду за вклад в здравоохранение Ида-Вирумаа.
Белоцерковский, работающий в психиатрии более 50 лет, считается создателем современной психиатрической службы в Ида-Вирумаа. За прошедшие годы Ахтмеская больница под его руководством стала центром психиатрического лечения уезда. К примеру, в Ида-Вирумаа по инициативе Георгия Белоцерковского и руководимой им Ахтмеской больницы были организованы международные психиатрические конференции.
- Это не шутка? - спросил Георгий Белоцерковский, когда узнал от "Северного побережья", что президент решил удостоить его государственной награды. - Это неожиданно для меня. Могли бы хоть какое-то письмо об этом прислать, - сказал он.
Президент удостоил награды Рутти Соометс, с 1973 года работающую хирургом в больнице, которая сейчас называется Ида-Вируской центральной больницей.
Награду также получит спасатель Якоб Юхансон, который несколько десятилетий работает сапером в Ида-Вирумаа.
Юхансон, проработавший сапером в Ида-Вирумаа почти 30 лет, в прошлом году вышел на пенсию. Он не смог сказать, сколько взрывоопасных устройств ему удалось обезвредить за это время. "Это командная работа, никто не делает это в одиночку", - сказал он.
На вопрос, что заставляет человека 30 лет работать в профессии, более опасной, чем любая другая, Юхансон ответил: "Я считаю, что водить машину гораздо опаснее".
Он добавил, что, по его мнению, работа полицейских более опасна, в том числе и потому, что в ней задействован человеческий фактор, который может стать причиной весьма неожиданного поведения.
Якоб Юхансон считает, что работы для саперов в Эстонии достаточно. "Конечно, если, к примеру, посмотреть, что происходит в других частях мира в сфере терроризма, то мы живем как в раю. Но пока сохраняются такие риски, без работы мы не останемся", - сказал он.
Даже взрывоопасные устройства времен Второй мировой войны еще не все обезврежены. "Приведу пример: несколько лет назад, когда в ходе строительства Синимяэского попечительского дома начали прокладывать канализацию, через день нам оттуда поступил вызов. В верхнем слое почвы было обнаружено взрывчатое тело, мы его обезвредили, но глубже их определенно еще немало", - рассказал бывший сапер.
Нынче в годовщину Республики 151 человек получит государственные награды из рук президента Алара Кариса.
В предисловии к опубликованному в среду решению о награждениях государственными знаками отличия президент Карис отметил, что в канун Дня независимости Эстонская Республика выражает свою наивысшую признательность вручением государственных знаков отличия людям, чья повседневная работа добавляет все новые кирпичики в стену заботливости, внимательности и защищенности Эстонии.
Президент подчеркнул, что "всех их объединяет верность принципам, на которых мы хотим видеть опирающейся Эстонию: демократия, справедливость, мудрость, последовательность, доброта, предприимчивость, понимание".