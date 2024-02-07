ВИДЕО ⟩ Президент отметил наградами нескольких идавирусцев

На вопрос, что заставляет человека 30 лет работать в профессии, более опасной, чем любая другая, Юхансон ответил: "Я считаю, что водить машину гораздо опаснее".

Он добавил, что, по его мнению, работа полицейских более опасна, в том числе и потому, что в ней задействован человеческий фактор, который может стать причиной весьма неожиданного поведения.

Якоб Юхансон считает, что работы для саперов в Эстонии достаточно. "Конечно, если, к примеру, посмотреть, что происходит в других частях мира в сфере терроризма, то мы живем как в раю. Но пока сохраняются такие риски, без работы мы не останемся", - сказал он.

Даже взрывоопасные устройства времен Второй мировой войны еще не все обезврежены. "Приведу пример: несколько лет назад, когда в ходе строительства Синимяэского попечительского дома начали прокладывать канализацию, через день нам оттуда поступил вызов. В верхнем слое почвы было обнаружено взрывчатое тело, мы его обезвредили, но глубже их определенно еще немало", - рассказал бывший сапер.

Нынче в годовщину Республики 151 человек получит государственные награды из рук президента Алара Кариса.

В предисловии к опубликованному в среду решению о награждениях государственными знаками отличия президент Карис отметил, что в канун Дня независимости Эстонская Республика выражает свою наивысшую признательность вручением государственных знаков отличия людям, чья повседневная работа добавляет все новые кирпичики в стену заботливости, внимательности и защищенности Эстонии.

Президент подчеркнул, что "всех их объединяет верность принципам, на которых мы хотим видеть опирающейся Эстонию: демократия, справедливость, мудрость, последовательность, доброта, предприимчивость, понимание".