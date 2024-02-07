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ВИДЕО ⟩ Президент отметил наградами нескольких идавирусцев

Северное побережье
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Айме Толга.
Айме Толга. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В преддверии юбилея Эстонской Республики президент Алар Карис поблагодарит нескольких отличившихся идавирусцев за то, что они делают жизнь в Эстонии лучше, и вручит им награды.

Награду получит Айме Толга, провизор с самым долгим стажем работы в Эстонии, проработавшая в этой должности в Кохтла-Ярве 60 лет. 

Anne Uttendorf.
Anne Uttendorf. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Президент поблагодарит Анне Уттендорф, активистку культурной жизни Ида-Вирумаа, которая несколько десятилетий руководила культурной жизнью Йыхви и в настоящее время является ида-вирумааским специалистом по народной культуре. 

Маре Роозилехт.
Маре Роозилехт. Фото: Erakogu

Маре Роозилехт, директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, которая также является руководителем Вирумааского общества образования, получит государственную награду за работу по развитию образования в Ида-Вирумаа. 

Георгий Белоцерковский.
Георгий Белоцерковский. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Георгий Белоцерковский, главный врач и психиатр Ахтмеской больницы, получит награду за вклад в здравоохранение Ида-Вирумаа. 

Белоцерковский, работающий в психиатрии более 50 лет, считается создателем современной психиатрической службы в Ида-Вирумаа. За прошедшие годы Ахтмеская больница под его руководством стала центром психиатрического лечения уезда. К примеру, в Ида-Вирумаа по инициативе Георгия Белоцерковского и руководимой им Ахтмеской больницы были организованы международные психиатрические конференции.

- Это не шутка? - спросил Георгий Белоцерковский, когда узнал от "Северного побережья", что президент решил удостоить его государственной награды. - Это неожиданно для меня. Могли бы хоть какое-то письмо об этом прислать, - сказал он.

Рутти Соометс.
Рутти Соометс. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Президент удостоил награды Рутти Соометс, с 1973 года работающую хирургом в больнице, которая сейчас называется Ида-Вируской центральной больницей.

Якоб Юхансон.
Якоб Юхансон. Фото: Argo Soolep / Põhjarannik

Награду также получит спасатель Якоб Юхансон, который несколько десятилетий работает сапером в Ида-Вирумаа. 

Юхансон, проработавший сапером в Ида-Вирумаа почти 30 лет, в прошлом году вышел на пенсию. Он не смог сказать, сколько взрывоопасных устройств ему удалось обезвредить за это время. "Это командная работа, никто не делает это в одиночку", - сказал он. 

На вопрос, что заставляет человека 30 лет работать в профессии, более опасной, чем любая другая, Юхансон ответил: "Я считаю, что водить машину гораздо опаснее".

Он добавил, что, по его мнению, работа полицейских более опасна, в том числе и потому, что в ней задействован человеческий фактор, который может стать причиной весьма неожиданного поведения. 

Якоб Юхансон считает, что работы для саперов в Эстонии достаточно. "Конечно, если, к примеру, посмотреть, что происходит в других частях мира в сфере терроризма, то мы живем как в раю. Но пока сохраняются такие риски, без работы мы не останемся", - сказал он. 

Даже взрывоопасные устройства времен Второй мировой войны еще не все обезврежены. "Приведу пример: несколько лет назад, когда в ходе строительства Синимяэского попечительского дома начали прокладывать канализацию, через день нам оттуда поступил вызов. В верхнем слое почвы было обнаружено взрывчатое тело, мы его обезвредили, но глубже их определенно еще немало", - рассказал бывший сапер. 

Нынче в годовщину Республики 151 человек получит государственные награды из рук президента Алара Кариса. 

В предисловии к опубликованному в среду решению о награждениях государственными знаками отличия президент Карис отметил, что в канун Дня независимости Эстонская Республика выражает свою наивысшую признательность вручением государственных знаков отличия людям, чья повседневная работа добавляет все новые кирпичики в стену заботливости, внимательности и защищенности Эстонии.

Президент подчеркнул, что "всех их объединяет верность принципам, на которых мы хотим видеть опирающейся Эстонию: демократия, справедливость, мудрость, последовательность, доброта, предприимчивость, понимание".

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